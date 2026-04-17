Ευρωπαϊκό «αντίο» με τηλεοπτικό… ρεκόρ για την ΑΕΚ

Το ΑΕΚ – Ράγιο 3-1 ήταν το κορυφαίο σε τηλεθέαση από όσα μετέδωσε φέτος ο ΑΝΤ1. Γράφει ο Μιντιάρχης του sdna.gr, Νίκος Μποζιονέλος.

Συνολικά 15 ευρωπαϊκά ματς μετέδωσε στη σεζόν ο ΑΝΤ1, έσχατα τα προημιτελικά της ΑΕΚ ενάντια στη Ράγιο Βαγιεκάνο. Από τα 15 αυτά ευρωπαϊκά που έδειξε ο ΑΝΤ1, τα 9 ήταν του Παναθηναϊκού, της ΑΕΚ τέσσερα και του ΠΑΟΚ δύο.

Το σημαντικό είναι πως στα δύο ματς με τη Ράγιο ο ΑΝΤ1 έκανε… αρνητικό και θετικό ρεκόρ μαζί: τον πρώτο προημιτελικό, ανήμερα Μεγάλης Πέμπτης γαρ, είδαν μόλις 503.000 τηλεθεατές κατά μέσο όρο (η αρνητικότερη επίδοση του καναλιού στη σεζόν) ενώ τη ρεβάνς είδαν αντίστοιχα 864.00, ήτοι η καλύτερη επίδοση σε όσα παιχνίδια μετέδωσε (όπως και στη μέση τηλεθέαση, με 8,6%).

Όλες οι «ευρωπαϊκές» τηλεθεάσεις του ΑΝΤ1:

Γιάνγκ Μπόις – Παναθηναϊκός 1-4 (682.000 τηλεθεατές με 6,8% και 18,9%)

Θέλτα – ΠΑΟΚ 3-1 (554.000 τηλεθεατές με 5,5% και 14,1%)

Φέγενορντ – Παναθηναϊκός 3-1 (726.000 τηλεθεατές με 7,2% και 17,9%)

Μάλμε – Παναθηναϊκός 0-1 (655.000 τηλεθεατές με 6,5% και 16,1%)

Φιορεντίνα – ΑΕΚ 0-1 (613.000 τηλεθεατές με 6,1% και 15,5%)

Παναθηναϊκός – Πλζεν 0-0 (578.000 τηλεθεατές με 5,7% και 14,8%)

ΑΕΚ - Ουνιβερσιτάτεα Κραϊόβα 3-2 (576.000 τηλεθεατές με 5,7% και 15,2%)

Φέρεντσβαρος – Παναθηναϊκός 1-1 (766.000 τηλεθεατές με 7,6% και 18,9%)

Παναθηναϊκός – Ρόμα 1-1 (775.000 τηλεθεατές με 7,7% και 18,3%)

Παναθηναϊκός – Πλζεν 2-2 (638.000 τηλεθεατές με 6,3% και 16,5%)

Θέλτα – ΠΑΟΚ 1-0 (632.000 τηλεθεατές με 6,3% και 15,5%)

Παναθηναϊκός – Μπέτις 1-0 (676.000 τηλεθεατές με 6,7% και 16,5%)

Μπέτις – Παναθηναϊκός 4-0 (712.000 τηλεθεατές με 7,1% και 16,8%)

Ράγιο Βαγιεκάνο – ΑΕΚ 3-0 (503.000 τηλεθεατές με 5% και 16,4%)

ΑΕΚ - Ράγιο Βαγιεκάνο 3-1 (864.00 τηλεθεατές με 8,6% και 21,6%)

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