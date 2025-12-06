Ο Απόστολος Σίσκος πέρασε στα ημιτελικά των 200μ πεταλούδα

Πρόκριση-θρίλερ για τον Απόστολο Σίσκο στα ημιτελικά των 200μ πεταλούδα στο ευρωπαϊκό πρωτάθλημα κολύμβησης σε πισίνα 25μ στο Λούμπλιν της Πολωνίας.

Και αυτό καθώς ο πρωταθλητής μας που κολύμπησε στην 3η προκριματική σειρά, τερμάτισε στην 6η θέση με επίδοση 1:55.61. Ίδιο χρόνο έκανε και ο Ίλαν Γκαγκνεμπιν (Ελβετία) στην 4η σειρά, και με την ολοκλήρωση των προκριματικών, οι δυο τους βρέθηκαν στην 16η θέση. Κανονικά θα γινόταν αγώνας-μπαράζ να συνεχίσει ο ένας, όμως έγινε δεκτή η πρόταση να αγωνιστούν 17 κολυμβητές στα ημιτελικά, για να μην υπάρξει περαιτέρω επιβάρυνση των αθλητών (με μια ακόμα κούρσα μέσα στην ημέρα).

Ο Σίσκος θα αγωνισθεί και πάλι στις 20:51 με στόχο πλέον την είσοδο στον τελικό.