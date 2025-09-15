Ο Ολυμπιακός/Όμιλος Ξυνή εμφανίστηκε πιο έτοιμος και αποφασισμένος στον τελικό του Super Cup Ανδρών στο Χάντμπολ, νίκησε 24-23 την ΑΕΚ στο Κλειστό Γυμναστήριο Καματερού και σήκωσε την πρώτη Κούπα της χρονιάς!

Οι Πειραιώτες είχαν ένα εκρηκτικό ξεκίνημα στο πρώτο και στο δεύτερο ημίχρονο και ουσιαστικά αυτό ήταν που έκανε και τη διαφορά. Η Ένωση, βρέθηκε να κυνηγά στην επανάληψη, όμως ο Ολυμπιακός/Όμιλος Ξυνή μπόρεσε να διατηρηθεί μπροστά στο σκορ και έφτασε δίκαια στην τέταρτη συνεχόμενη κατάκτηση του Super Cup έχοντας ως ήρωα τον τερματοφύλακα του Ντίογκο Βαλέριο ο οποίος αναδείχτηκε MVP του τελικού με την επέμβαση στο τέλος με την οποία χάρισε επί της ουσίας την κούπα στην ομάδα του.

Πιο δυνατά μπήκε ο Ολυμπιακός/Όμιλος Ξυνή στον τελικό και στο πρώτο πεντάλεπτο πήρε διαφορά τριών πόντων ενώ άνοιξε τη διαφορά στο 5-1 στα οκτώ λεπτά. Οι ερυθρόλευκοι είχαν καλύτερες αποφάσεις και βρίσκοταν σταθερά μπροστά στο σκορ, με την ΑΕΚ να μαζεύει τη διαφορά και να μειώνει σε 9-8 στο 20λεπτο, βελτιώνοντας την αμυντική της λειτουργία και βρίσκοντας λύσεις στην επίθεση. Η Ένωση ισοφάρισε σε 9-9 στο 22’ και στο 25’ πήρε κεφάλι στο σκορ για πρώτη φορά με τον Κειτά. Το σκορ του ημιχρόνου ήταν 11-12 υπέρ του Δικεφάλου.

Ο Ολυμπιακός/Όμιλος Ξυνή με την έναρξη του δεύτερου ημιχρόνου βρήκε δυο γρήγορα γκολ και πέρασε μπροστά ενώ γενικότερα είχε πιο καθαρό μυαλό με αποτέλεσμα να προηγηθεί με συν 4 γκολ στο 40’. Η ΑΕΚ προσπάθησε να βγάλει αντίδραση και μείωσε σε 21-18 με τον Τουρέ δέκα λεπτά πριν το τέλος ενώ κατέβασε τη διαφορά στο γκολ. Στο τελευταίο πεντάλεπτο ο τελικός εξελίχθηκε σε θρίλερ με τον Σλίσκοβιτς του Ολυμπιακού/Ομίλου Ξυνή να πετυχαίνει δυο συνεχόμενα γκολ κάνοντας το 23-21 Ο Τουρέ μείωσε 23-22 για την Ένωση αλλά ο Τζίμπουλας με ωραιο τελείωμα πήγε ξανά στο συν δυο και ουσιαστικά σφράγισε τη νίκη των Πειραιωτών (τελικό σκορ 24-23) και την κατάκτηση του Super Cup που βάφτηκε για τέταρτη σερί σεζόν ερυθρόλευκη. MVP του τελικού αναδείχτηκε ο γκολκίπερ του ΟΣΦΠ Ντίογκο Βαλέριο καθώς με την επέμβαση στο τέλος, σε νεκρό χρόνο αφού η ΑΕΚ θα ισοφάριζε, χάρισε επί της ουσίας την κούπα στην ομάδα του!

Πεντάλεπτα: 3-1, 6-2, 8-3, 9-7, 10-11, 11-12 (ημχ.) 14-13, 17-14, 19-15, 21-18, 22-20, 24-23

Ολυμπιακός: Πιρές, Σκαραμέλι 4, Κρέτσιτς, Βίντα, Τζιμπούλας 5, Παπάζογλου, Παπαντωνόπουλος, Κανιέτε 1, Κανδύλας, Σλίσκοβιτς 2, Τσαναξίδης 1, Πέσομ Σουργκιέλ 3, Πασσιάς 1, Μιχαηλίδης, Σάββας 5.

ΑΕΚ: Αραμπατζής 1, Ντουάρτε 1, Βλαστός 2, Σμιντ 2, Κεϊτά 2, Παναγιώτου 1, Ζεντί, Τέπερ, Κουκούλας, Φερνάντες, Γκούντιονσον, Τουρέ 2, Στούρερ, Κουν 3, Ίβιτς 2, Σάλεμ 3, Ντέιβις 1.