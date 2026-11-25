Χρόνος ανάγνωσης 1’ ΓΕΝΙΚΕΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ Με 94% στο Rotten Tomatoes: Το ERTFLIX έφερε την ταινιάρα με τον Τζέικ Τζίλενχαλ που αγνόησαν τα Όσκαρ 25-11-2026 14:00 SDNA Newsroom 0 Facebook Twitter WhatsApp Messenger E-mail 0 SHARES Προσθέστε το sdna.gr ως προτιμώμενη πηγή στα αποτελέσματα αναζήτησης στην Google. Θα έπρεπε να είχαμε μιλήσει πολύ περισσότερο γι’ αυτήν την εξαιρετική στιγμή της φιλμογραφίας του Τζέικ Τζίλενχαλ, ευτυχώς την έφερε το Ertflix… Διάβασε αναλυτικά στο menshouse.gr Γκάφα ολκής της ΕΡΤ με τον Γιάννη Παπαμιχαήλ dailymedia.com.gr Στο θέατρο sold out, στη σειρά που πρωταγωνιστεί αποθεώνεται: Ο ηθοποιός που εξελίσσεται στο μεγαλύτερο ταλέντο της γενιάς του menshouse.gr Μια φωτογραφία που λέει πολλά για τη νίκη του Παναθηναϊκού επί της Βαλένθια menshouse.gr Έχει πάρει στο… κατόπι τον Σαμαρά: Μαζεύει επιτυχώς τις απώλειες με εντολή Μητσοτάκη instanews.gr Ματέο Κόβασιτς: Το στοιχείο στο παιχνίδι του που έχουν ελάχιστοι μέσοι στην Ευρώπη menshouse.gr Η πρώτη αλλαγή: Το ηχηρό όνομα που πετάει εκτός καθημερινού προγράμματος το «Ράδιο Αρβύλα» απ’ το MEGA dailymedia.com.gr «Κλείδωσε» η μεταγραφή παρά την γκρίνια: Με απόφαση Ανδρουλάκη έρχεται στο ΠΑΣΟΚ για την πρωτιά στον νομό της instanews.gr Κουίζ ιστορίας και γεωγραφίας: Αν κάνεις 10/10, δικαιούσαι να λες ότι είσαι εγκυκλοπαίδεια menshouse.gr Με 94% στο Rotten Tomatoes: Το ERTFLIX έφερε την ταινιάρα με τον Τζέικ Τζίλενχαλ που αγνόησαν τα Όσκαρ SHARE