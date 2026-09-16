Χρόνος ανάγνωσης 1’ ΓΕΝΙΚΕΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ Το λάθος στην Α’ Θεσσαλονίκης: Η επιλογή του Μητσοτάκη που προβληματίζει 16-09-2026 13:00 SDNA Newsroom 0 Facebook Twitter WhatsApp Messenger E-mail 0 SHARES Στη Νέα Δημοκρατία φοβούνται πως το πρόσωπο που τοποθετήθηκε στην Α' Θεσσαλονίκης πιθανόν να μη καταφέρει να φέρει τα επιθυμητά αποτελέσματα και να χάσει στον σκληρό ανταγωνισμό. Διάβασε ποιος είναι με ένα κλικ στο instanews.gr Μια βασική διαφοροποίηση: Τα ευέλικτα πακέτα της νέας συνδρομητικής πλατφόρμας Αλαφούζου dailymedia.gr Ο… κακός που έλειπε από τον ΠΑΟΚ! menshouse.gr Τεστ ευφυΐας: Εάν κάνεις κάτω από 2 λάθη σε αυτό το κουίζ, έχεις IQ πιο υψηλό από του μέσου Έλληνα menshouse.gr Παίζει και στο 6 και στο 8: Ο παίκτης που μπορεί να λύσει το πρόβλημα στα χαφ της Εθνικής menshouse.gr «Πόσο γλίτσας είναι»: Άγρια κόντρα Χάρη Δούκα – Στάθη Τσαγκαρουσιάνου για μια ανάρτηση για τον Μαζωνάκη dailymedia.gr Η μεγαλύτερη διαφορά με την περυσινή ομάδα: Οι 3 παίκτες που δίνουν άλλη ποιότητα στον ΠΑΟ menshouse.gr Ετοιμάζει τριπλό μεταγραφικό χτύπημα ο Τσίπρας: Από το ΠΑΣΟΚ στο κατώφλι της ΕΛ.Α.Σ. instanews.gr Το λάθος στην Α’ Θεσσαλονίκης: Η επιλογή του Μητσοτάκη που προβληματίζει instanews.gr Το λάθος στην Α’ Θεσσαλονίκης: Η επιλογή του Μητσοτάκη που προβληματίζει SHARE