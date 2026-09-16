Το λάθος στην Α’ Θεσσαλονίκης: Η επιλογή του Μητσοτάκη που προβληματίζει

Στη Νέα Δημοκρατία φοβούνται πως το πρόσωπο που τοποθετήθηκε στην Α' Θεσσαλονίκης πιθανόν να μη καταφέρει να φέρει τα επιθυμητά αποτελέσματα και να χάσει στον σκληρό ανταγωνισμό.

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