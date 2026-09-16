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Το λάθος στην Α’ Θεσσαλονίκης: Η επιλογή του Μητσοτάκη που προβληματίζει

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Στη Νέα Δημοκρατία φοβούνται πως το πρόσωπο που τοποθετήθηκε στην Α' Θεσσαλονίκης πιθανόν να μη καταφέρει να φέρει τα επιθυμητά αποτελέσματα και να χάσει στον σκληρό ανταγωνισμό.

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Το λάθος στην Α’ Θεσσαλονίκης: Η επιλογή του Μητσοτάκη που προβληματίζει