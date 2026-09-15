O Τσίπρας παλεύει τον δικό του «Ουναΐ»: Η μεταγραφή αεροδρομίου που κυνηγά για την ΕΛ.Α.Σ.

Ο Αλέξης Τσίπρας προσπαθεί να πείσει ένα συγκεκριμένο πρόσωπο να ενταχθεί στην ΕΛ.Α.Σ.. Μια μεταγραφή που αν ολοκληρωθεί θα προκαλέσει αίσθηση και θα κάνει τη διαφορά στον Βορρά.

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