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O Τσίπρας παλεύει τον δικό του «Ουναΐ»: Η μεταγραφή αεροδρομίου που κυνηγά για την ΕΛ.Α.Σ.

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Ο Αλέξης Τσίπρας προσπαθεί να πείσει ένα συγκεκριμένο πρόσωπο να ενταχθεί στην ΕΛ.Α.Σ.. Μια μεταγραφή που αν ολοκληρωθεί θα προκαλέσει αίσθηση και θα κάνει τη διαφορά στον Βορρά.

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O Τσίπρας παλεύει τον δικό του «Ουναΐ»: Η μεταγραφή αεροδρομίου που κυνηγά για την ΕΛ.Α.Σ.