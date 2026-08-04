Τι συμβαίνει με τον Ανδρέα Τετέι…

Τα πρώτα ματς του Παναθηναϊκού για τη νέα σεζόν, φιλικά και επίσημα, φανερώνουν πως δεν είναι στην καλύτερη δυνατή κατάσταση. Δεν του βγαίνουν οι φάσεις, κάνει αβίαστα λάθη, χάνει (μεγάλες) ευκαιρίες…

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