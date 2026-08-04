Χρόνος ανάγνωσης 1’ ΓΕΝΙΚΕΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ Τι συμβαίνει με τον Ανδρέα Τετέι… 04-08-2026 10:04 SDNA Newsroom 0 Facebook Twitter WhatsApp Messenger E-mail 0 SHARES Τα πρώτα ματς του Παναθηναϊκού για τη νέα σεζόν, φιλικά και επίσημα, φανερώνουν πως δεν είναι στην καλύτερη δυνατή κατάσταση. Δεν του βγαίνουν οι φάσεις, κάνει αβίαστα λάθη, χάνει (μεγάλες) ευκαιρίες… Δείτε τι συμβαίνει με τον Ανδρέα Τετέι με ένα κλικ στο θέμα του menshouse.gr Βιάσου γιατί κατεβαίνει: Δες απόψε στο Ertflix την καλτ ταινία με Ντεπ, Μπαντέρας και Χάγεκ για να σβήσεις ωραία τη μέρα σου menshouse.gr 2 υλικά αρκούν: Το viral παγωτό, που ξετρέλανε και τον Πετρετζίκη, θα το φτιάξεις για πλάκα μόνος σου menshouse.gr 10/10 μόνο εξπέρ: Εάν κάνεις κάτω από 2 λάθη σε αυτό το δύσκολο κουίζ γεωγραφίας, είσαι φαινόμενο γνώσεων menshouse.gr Τι συμβαίνει με τον Ανδρέα Τετέι… menshouse.gr O επόμενος μετά τον Αυγερινό: Ξεμπρόστιασε Καρυστιανού και Γρατσία instanews.gr Άναψε το φυτίλι ο Σαμαράς στη ΝΔ: «Γαλάζιος» βουλευτής τα έχωσε στη Δόμνα Μιχαηλίδου instanews.gr Συγκλονίζει ο Τάσος Χαλκιάς: «Εγώ ο φτωχός γιος ενός εργάτη δεν μπορώ να αφήσω κάτι στα παιδιά μου» dailymedia.gr Η απόλυτη ανατροπή στον ΑΝΤ1 με τη Σία Κοσιώνη dailymedia.gr Τι συμβαίνει με τον Ανδρέα Τετέι… SHARE