Τώρα το κατάλαβε κι ο Μπενίτεθ…

Το πρώτο επίσημο παιχνίδι του Παναθηναϊκού με τον Νίστρουπ στο τιμόνι, έδωσε την ευκαιρία για πολύ χρήσιμα συμπεράσματα.

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