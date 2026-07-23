Ποιος θα την πάρει: Έχετε αντιληφθεί τι συμβαίνει με τη Χρυσή Μπάλα φέτος;

Μετά το τέλος του Παγκοσμίου Κυπέλλου η συζήτηση για τη Χρυσή Μπάλα και τον παίκτη που θα την κερδίσει φέτος έχει ανάψει για τα καλά.

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