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Ποιος θα την πάρει: Έχετε αντιληφθεί τι συμβαίνει με τη Χρυσή Μπάλα φέτος;

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Μετά το τέλος του Παγκοσμίου Κυπέλλου η συζήτηση για τη Χρυσή Μπάλα και τον παίκτη που θα την κερδίσει φέτος έχει ανάψει για τα καλά.

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Ποιος θα την πάρει: Έχετε αντιληφθεί τι συμβαίνει με τη Χρυσή Μπάλα φέτος;