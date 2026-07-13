Χρόνος ανάγνωσης 1’ ΓΕΝΙΚΕΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ Όλα για όλα: Τα 3 οικονομικά μέτρα που ανακοινώνει στη ΔΕΘ ο Κυριάκος Μητσοτάκης 13-07-2026 11:03 SDNA Newsroom 0 Facebook Twitter WhatsApp Messenger E-mail 0 SHARES «Κλείδωσε» το τελικό πακέτο των μέτρων που θα ανακοινώσει ο Κυριάκος Μητσοτάκης τον προσεχή Σεπτέμβρη στη Θεσσαλονίκη. Διαβάστε ποια θα είναι τα 3 οικονομικά μέτρα με ένα κλικ στο Instanews.gr Ριζικές αλλαγές στην παιδεία: Το σχέδιο του Τσίπρα για τις Πανελλαδικές που θα συζητηθεί instanews.gr Χωρίς ρετούς και φίλτρα: Η Σαμπρίνα ποζάρει με μπικίνι στα 56 της και βάζει τα γυαλιά στις influencers (Pic) dailymedia.gr Ό,τι πιο σοφό θα μπορούσε να κάνει: Η απόφαση του Καρέτσα μπορεί να ευεργετήσει το ελληνικό ποδόσφαιρο! menshouse.gr Ευθείες βολές δημοσιογράφου σε Αλέξη Τσίπρα: «Τον βρίσκεις να σου κλέβει τα κοσμήματα και αφού του μιλήσεις, του δίνεις και τα μετρητά» dailymedia.gr Όλα για όλα: Τα 3 οικονομικά μέτρα που ανακοινώνει στη ΔΕΘ ο Κυριάκος Μητσοτάκης instanews.gr Βρες από ποια χώρα είναι η ομάδα: Εάν κάνεις 10/10 σε αυτό το ποδοσφαιρικό κουίζ είσαι διάνοια menshouse.gr Η επόμενη μεταγραφή που θα κάνει τον σπουδαίο Τσέντι Όσμαν να ξεχαστεί menshouse.gr Η πιο ακριβή μεταγραφή του Παναθηναϊκού αυτό το καλοκαίρι menshouse.gr Όλα για όλα: Τα 3 οικονομικά μέτρα που ανακοινώνει στη ΔΕΘ ο Κυριάκος Μητσοτάκης SHARE