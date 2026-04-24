Παναθηναϊκός: «Πολυβόλο» Ορβόσοβα στη διαγώνιο για το βήμα παραπάνω!

Ο Παναθηναϊκός επέλεξε τη Γκαμπριέλα Ορβόσοβα και με την Τσέχα διαγώνιο (1,95, 25 ετών) ως αντι-Μπένετ θα πορευτεί τη νέα σεζόν για τίτλους στην Ελλάδα και ευρωπαϊκό.

Ακόμα μία δυνατή προσθήκη στο ρόστερ των Πρασίνων ενόψει της επόμενης σεζόν, όπου ο πήχης για το σύνολο του Κιαπίνι μπαίνει ακόμα ψηλότερα.

Το Τριφύλλι, μετά από εξαιρετική χρονιά που χθες (23/4) επιστεγάστηκε με την κατάκτηση ενός ακόμη πρωταθλήματος, του 28ου της ιστορίας του και μάλιστα με τον πλέον επιβλητικό τρόπο, έχει ήδη βάλει μπροστά τον μεταγραφικό σχεδιασμό για την επόμενη περίοδο.

Μετά την Ολλανδή κεντρική Έλιν Τίμερμαν, ο Παναθηναϊκός ντύνει στα πράσινα και τη διεθνή Τσέχια διαγώνιο Γκαμπριέλα Ορβόσοβα.

Η 25χρονη, ύψους 1,95μ. έρχεται για να αντικαταστήσει την Μπένετ και να ενισχύσει ακόμα περισσότερο την ομάδα του Κιαπίνι με έναν και μοναδικό στόχο: όχι μόνο τους εγχώριους τίτλους, αλλά και το πολυπόθητο ευρωπαϊκό!

Με ένα εντυπωσιακό βιογραφικό, που περιλαμβάνει μεταξύ άλλων χρυσό μετάλλιο στο ευρωπαϊκό το 2019 και ένα χάλκινο την προηγούμενη χρονιά με την εθνική της ομάδα. Ξεκίνησε την καριέρα της από την VK UP Olomouc της πατρίδας της, ακολούθως αγωνίστηκε στην Πολωνία με τις BKS BOSTIK Bielsko-Biała και PGE Rysice Rzeszów, ενώ το 2024-25 έπαιξε στην Ιταλία με την Ρόμα και την περασμένη σεζόν στην Τουρκία με τις VakıfBank και Nilüfer Belediyespor.