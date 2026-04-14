Πρωτοψάλτης: «Θα δώσουμε σκληρούς αγώνες στους τελικούς, το θέαμα θα είναι πολύ ωραίο»

Ο αρχηγός του Παναθηναϊκού, Θανάσης Πρωτοψάλτης μιλώντας για τους τελικούς της Volley League κόντρα στον ΠΑΟΚ, τόνισε ότι οι δύο ομάδες θα προσφέρουν δυνατές αναμετρήσεις.

Αναλυτικά όσα δήλωσε:

«Είμαστε δύο δυνατές ομάδες με έμπειρους παίκτες και ταλέντο σε όλες τις θέσεις. Προσωπικά είμαι σίγουρος πως το θέαμα θα είναι πολύ ωραίο, όπως ήταν άλλωστε και στις προηγούμενες αναμετρήσεις που είχαμε μέσα στην χρονιά τόσο στη Volley League, όσο και στο Κύπελλο Ελλάδας.

Η προετοιμασία μας δεν έχει κάποια αλλαγή σε σύγκριση με όσα κάναμε έως τώρα. Συνεχίζουμε δυναμικά καθημερινά για να δώσουμε σκληρούς αγώνες στους τελικούς του πρωταθλήματος. Τώρα που ξέρουμε και τον αντίπαλο μας έχουμε τη δυνατότητα να προετοιμαστούμε κατάλληλα τακτικά για να τους αντιμετωπίσουμε».