Ο ΠΑΟΚ ήταν φωτιά στο παγωμένο Ρέντη και μπροστά σε 250 φιλάθλους του… πολυαθλητικού, πέρασε με διπλό (3-2) ξεκινώντας τη χρονιά όπως πρέπει!

Με τον Ούρος Κοβάσεβιτς να κάνει... όργια και τον Φερνάντο Ερνάντεζ άξιο συμπαραστάτη, ο ΠΑΟΚ ξεκίνησε με ιδανικό τρόπο την χρονιά, επικρατώντας του Ολυμπιακού μέσα στου Ρέντη με 2-3 στο πλαίσιο της 9ης αγωνιστικής, με τους ερυθρόλευκους να τα περιμένουν όλα από τον Ατανασίεβιτς αλλά τον Δικέφαλο μετά το διπλό στην έδρα του Παναθηναϊκού, να κάνει νέα νίκη-δήλωση ότι είναι εδώ!

Οι δύο ομάδες είχαν παρόμοια εκκίνηση στο παιχνίδι (6-6, 8-8) με το κομβικό σημείο να είναι για τον ΠΑΟΚ με τον Ερνάντεζ στο σερβίς, με τον Κουβανό να κάνει σπουδαία δουλειά και να βάζει την ομάδα του μπροστά στο σκορ με 8-11 από άσσο, ενώ λίγο αργότερα ο Κοβάσεβιτς στην πάιπ κόντρα μπάλας έκανε το 10-15 για τον Δικέφαλο.

Ο Ολυμπιακός με τον άσσο του Λινάρδου μείωσε σε 19-21 και 21-22, ωστόσο οι ασπρόμαυροι ήταν ψύχραιμοι στους τελευταίους πόντους και με άσσο του Κόλεφ έκαναν το 0-1 με 22-25, παίρνοντας κεφάλι στο παιχνίδι.

Με άσσο του Ερνάντεζ και μπλοκ του Τζέντρικ ο ΠΑΟΚ ξεκίνησε προηγούμενος το σετ με 4-6 και 8-10 ωστόσο σε εκείνο το σημείο ο Ολυμπιακός έβγαλε αντίδραση και με τα σερβίς του Πέριν που έφεραν λάθη στη μεριά του Δικεφάλου, προσπέρασε με 12-10.

Οι ερυθρόλευκοι συνέχισαν με το πάνω χέρι (16-14), οι ασπρόμαυροι ισοφάρισαν στους 16 με τον Κοκκινάκη ωστόσο και πάλι οι γηπεδούχοι με τον Ατανασίεβιτς και τον Φρομ είχαν τις λύσεις να πάνε στο 23-20 και με 25-22 να ισοφαρίσουν το παιχνίδι σε 1-1.

Στο τρίτο σετ ο Ολυμπιακός εκμεταλλευόμενος τα λάθη του ΠΑΟΚ ο οποίος εκνευρίστηκε από τα φαλτσοσφυρίγματα του Βασιλειάδη βρέθηκε μπροστά με 7-5, ενώ με δύο άσσους του Φρομ διαμορφώθηκε το 11-8.

Οι ερυθρόλευκοι συνέχισαν με το προβάδισμα δικό τους (15-13, 20-18), ο Δικέφαλος μείωσε σε 22-20 με τον Κόλεφ ωστόσο οι γηπεδούχοι με τον Ατανασίεβιτς να μην σταματιέται πήραν το προβάδισμα με 25-21 και 2-1.

Στο τέταρτο σετ ο ΠΑΟΚ μπήκε δυναμικά και με άσσους από Γαλιώτο και Ερνάντεζ πήρε γρήγορα προβάδισμα με 5-10, ενώ ο Κοβάσειβτς με ωραία πέρασμα κράτησε την υπέρ διαφορά του Δικεφάλου (11-17).

Οι ερυθρόλευκοι με μπλοκ του Πιτακούδη μείωσαν σε 18-22 ωστόσο στους τελευταίους πόντους ο Κοβάσεβιτς και Ερνάντεζ τελείωσαν όλες τις φάσεις και με 20-25 ο ΠΑΟΚ ισοφάρισε σε 2-2 και έστειλε το παιχνίδι στο τάι μπρέικ.

Στα πέμπτο και τελευταίο σετ ο Δικέφαλος πήρε προβάδισμα με 0-4 από επίθεση του Κοβάσεβιτς, μπλοκ του Τζέντρικ καi δύο άσσους του Ερνάντεζ, ο Ολυμπιακός με μπλοκ του Λινάρδου μείωσε σε 2-4 ωστόσο οι ασπρόμαυροι βρήκαν ξανά τις λύσεις και με τον Κοβάσεβιτς να μπαίνει στο ζύγι του τάι μπρέικ άλλαξαν τερέν προηγούμενοι με 4-8.

Ο ΠΑΟΚ συνέχισε στο +4 με 7-11 ωστόσο η ομάδα του Αντώνη Βουρδέρη με τον Ατανασίεβιτς να παίζει... μόνος του μείωσε σε 12-13, ωστόσο ο Δικέφαλος με επίθεση και μπλοκ του απίθανου Κοβάσεβιτς, πήρε την σπουδαία νίκη με 12-15 και 2-3.

Διακύμανση:

1ο σετ: 8-7, 11-16, 18-21, 22-25

2ο σετ: 6-8, 16-14, 21-19, 25-22

3ο σετ: 8-6, 16-14, 21-18, 25-21

4ο σετ: 5-8, 11-16, 15-21, 20-25

5ο σετ: 2-5, 6-10, 9-12, 12-15



*Οι πόντοι του Ολυμπιακού ΟΝΕΧ προήλθαν από 6 άσσους, 59 επιθέσεις, 12 μπλοκ και 27 λάθη αντιπάλων και του ΠΑΟΚ προήλθαν από 8 άσσους, 65 επιθέσεις, 8 μπλοκ και 27 λάθη αντιπάλων.



Τα σετ: 2-3 (22-25, 25-22, 25-21, 20-25, 12-15) σε 133'



ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ Σ.Φ.Π. ΟΝΕΧ (Αντώνης Βουρδέρης): Φρομ 21 (17/27 επ., 3 άσσοι, 1 μπλοκ, 23% υπ. - 15% άριστες), Πιτακούδης 6 (4/12 επ., 2 μπλοκ), Πέριν 13 (8/23 επ., 1 άσσος, 4 μπλοκ, 48% υπ. - 29% άριστες), Ατανασίγιεβιτς 28 (26/41 επ., 2 μπλοκ), Καβάνα 1 (1/2 επ.), Λινάρδος 8 (3/9 επ., 2 άσσοι, 3 μπλοκ) / Τζιάβρας (λ, 35% υπ. - 31% άριστες), Χασμπάλα, Καπετανίδης, Κουμεντάκης, Ζουπάνι, Δαλακούρας.



Π.Α.Ο.Κ. (Βαλάντης Μαμάης): Τζέντρικ 7 (5/14 επ., 2 μπλοκ), Κοκκινάκης 11 (11/24 επ., 40% υπ. - 33% άριστες), Κόλεφ 11 (5/8 επ., 1 άσσος, 5 μπλοκ), Γαλιώτος 1 (1 άσσος), Ερνάντεζ 23 (18/32 επ., 5 άσσοι), Κοβάσεβιτς 28 (26/45 επ., 1 άσσος, 1 μπλοκ, 56% υπ. - 44% άριστες) / Μιχελάκης (λ, 69% υπ. - 56% άριστες), Μούχλιας.