Θετική εμφάνιση και νίκη χωρίς απώλειες σετ πέτυχε ο ΖΑΟΝ, ο οποίος επικράτησε του Ηλυσιακού με 3-0 στο πλαίσιο της 12ης αγωνιστικής της Volley League Γυναικών.

Η ομάδα του Μπάμπη Μυτσκίδη επέστρεψε στις νίκες, έχοντας τον έλεγχο του αγώνα στη μεγαλύτερη διάρκειά του και επιβάλλοντας τον ρυθμό της από την αρχή.

Το δεύτερο σετ ήταν το πιο απαιτητικό για τον ΖΑΟΝ, με τον Ηλυσιακό να προβάλλει μεγαλύτερη αντίσταση, ωστόσο οι γηπεδούχες βρήκαν λύσεις στα κρίσιμα σημεία και διατήρησαν το προβάδισμα.

Με το τρίποντο αυτό, ο ΖΑΟΝ ανέβηκε στους 21 βαθμούς, φτάνοντας τον ΠΑΟΚ και τον ΑΟ Θήρας στην τέταρτη θέση της βαθμολογίας. Αντίθετα, ο Ηλυσιακός παραμένει στην τελευταία θέση με 6 βαθμούς, με την προσπάθεια για παραμονή στην κατηγορία να γίνεται ολοένα και πιο δύσκολη.

Σε ατομικό επίπεδο, κορυφαία σκόρερ για τον ΖΑΟΝ ήταν η Τικμανίδου με 11 πόντους, ενώ σημαντική συνεισφορά είχαν επίσης οι Κραϊντούμπα και Γκαβάρι με 10 πόντους η καθεμία.

Διαιτητές: Κτενάς, Σπίνας, Τσάλεντζ ρέφερι: Κουτσούλας, Παρατηρητής: Δημάκης, Επόπτες: Τρίκκα, Κουρτετσιώτης, Γραμματεία: Χατζηκυπραίου.

Διακύμανση:

1ο σετ: 8-4, 16-12, 21-16, 25-18

2ο σετ: 8-7, 14-16, 19-21, 25-22

3ο σετ: 8-6, 16-11, 21-13, 25-16

*Οι πόντοι του ΖΑΟΝ προήλθαν από 6 άσσους, 44 επιθέσεις, 9 μπλοκ και 16 λάθη αντιπάλων και του Ηλυσιακού προήλθαν από 7 άσσους, 32 επιθέσεις, 5 μπλοκ και 12 λάθη αντιπάλων.

Τα σετ: 3-0 (25-18, 25-22, 25-16) σε 85'

Ζ.Α.Ο.Ν. (Μπάμπης Μυτσκίδης): Γιώτα 7 (5/11 επ., 2 άσσοι), Τικμανίδου 16 (15/31 επ., 1 μπλοκ, 46% υπ. - 35% άριστες), Γράβαρη 11 (6/15 επ., 2 άσσοι, 3 μπλοκ), Στογιλίκοβιτς 5 (2/4 επ., 2 άσσοι, 1 μπλοκ), Νικόλοβα 4 (3/20 επ., 1 μπλοκ, 46% υπ. - 23% άριστες), Κραϊντούμπα 16 (13/28 επ., 3 μπλοκ) / Μπελιά (λ, 60% υπ. - 20% άριστες), Σπυροπούλου (λ, 33% υπ. - 33% άριστες).

ΗΛΥΣΙΑΚΟΣ Α.Ο. (Μαρία Αριστείδου): Κίλιτς 8 (6/36 επ., 2 μπλοκ, 56% υπ. - 40% άριστες), Νικολαΐδη 7 (3/7 επ., 3 άσσοι, 1 μπλοκ), Αγγελοπούλου Ειρ. 12 (9/21 επ., 2 άσσοι, 1 μπλοκ), Μητακίδου 3 (2/6 επ., 1 μπλοκ), Σακκά Σ. 1 (1 άσσος), Αγγελοπούλου Γ. 12 (11/32 επ., 1 άσσος, 44% υπ. - 26% άριστες) / Σακκά Κ. (λ, 56% υπ. - 44% άριστες), Παπαϊωάννου, Γκέκοβιτς.