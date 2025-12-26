Και τώρα… τρέχουνε

Μπορεί τα φώτα και η λάμψη στην κορυφή της βαθμολογίας να μονοπωλούν το ενδιαφέρον αλλά εξίσου μεγάλο ενδιαφέρον έχει και η… ουρά. Άρης και Ηλυσιακός έχουν χάσει έδαφος στο πρώτο μισό της σεζόν της Volley League ωστόσο η συνέχεια δε μοιάζει να είναι ανάλογη.

Τα τελευταία χρόνια η μάχη της παραμονής είναι γεμάτη ενδιαφέρον και ανατροπές και αυτό φαίνεται πως θα ισχύσει και φέτος. Από το ξεκίνημα του πρωταθλήματος τόσο ο Άρης όσο και ο Ηλυσιακός έδειξαν να είναι τουλάχιστον ένα βήμα πίσω από τους υπόλοιπους κάτι που αποτυπώθηκε και βαθμολογικά.

Η εικόνα του Άρη δείχνει να βελτιώνεται στα τελευταία παιχνίδια. Από την αναμέτρηση κόντρα στον Μίλωνα και έπειτα ο Άρης βρήκε πολύτιμους πόντους και αυτό έχει να κάνει σε μεγάλο βαθμό και με την παρουσία του κόουτς Πάτρα. Οι κιτρινόμαυρες μπορεί να μην… πετάνε φωτιές αλλά έγιναν ένα πιο ανταγωνιστικό σύνολο που διεκδικεί βαθμούς στα περισσότερα παιχνίδια. Και το «τελικός» μεταξύ Ηλυσιακού και Άρη κατέληξε στην ομάδα της Θεσσαλονίκης κάτι που άλλαξε τη ροή της σεζόν ανάμεσα στις δύο ομάδες.

Ο Ηλυσιακός ως τώρα είχε πολλά προβλήματα στα παιχνίδια του και με λίγες εξαιρέσεις δεν έδειξε ότι μπορεί να διεκδικήσει πολλά πράγματα. Χαρακτηριστικό είναι πως στα περισσότερα παιχνίδια κορυφαία παίκτρια ήταν η Γεωργιάδου και όταν η λίμπερο είναι η κορυφαία όλων αυτό είναι από μόνο του πρόβλημα. Η ομάδα από τα Ηλύσια έχει καταφέρει πολλές φορές να σώσει την παρτίδα είτε στο δεύτερο γύρο είτε στα πλέι άουτ αλλά αυτό δεν αποτελεί εγγύηση σωτηρίας ειδικά όταν δεν έχει κάτι να κρατηθεί.

Το μεγαλύτερο σημείο καμπής αυτή τη στιγμή είναι όχι μόνο ότι ο Άρης δείχνει να βελτιώνεται αλλά ότι ενισχύθηκε αποκτώντας τις δύο καλύτερες παίκτριες του Ηλυσιακού. Με τη Γεωργιάδου και την Ξανθοπούλου να έχουν αλλάξει τα κιτρινόμαυρα του Ηλυσιακού με αυτά του Άρη η απόσταση των δύο ομάδων ποιοτικά μεγαλώνει. Το ερωτηματικό είναι πως θα ενισχυθεί ο Ηλυσιακός στο δεύτερο μισό της σεζόν εκεί που όλα κρίνονται.

Στη μάχη των πλέι άουτ μπορεί να έμπλεξε και το Μαρκόπουλο παρά το πολύ καλό ξεκίνημα. Παρόλα αυτά με την Λόχμαντσουκ να καλύπτει το κενό στη θέση της διαγώνιας θα ανεβάσει κατακόρυφα την εικόνα της ομάδας. Παρομοίως και η Θέτιδα έμπλεξε βαθμολογικά αλλά συγκριτικά με όλες αυτές τις ομάδες έχει τη μεγαλύτερη ποιότητα και μοιάζει θέμα χρόνου να αρχίσει να βρίσκει θετικά αποτελέσματα.

Ηλυσιακός και Άρης ήταν εξαρχής τα αουτσάιντερ και η βαθμολογία δεν το διαψεύδει. Σε ένα πρωτάθλημα εκπλήξεων όμως τίποτα δεν ολοκληρώνεται με βάση τις προβλέψεις. Οπότε μένει να δούμε ποιες θα είναι οι κιτρινόμαυρες που θα αντέξουν και ποιες θα λυγίσουν.