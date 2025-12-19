Συνέχισε το νικηφόρο σερί του ο Πανιώνιος Betsson, κλείνοντας τις υποχρεώσεις του στο πρωτάθλημα για το 2025 με ένα ακόμη τρίποντο, καθώς επικράτησε του Ηλυσιακού με 3-0 σετ στο κλειστό «Ανδρέας Βαρίκας», στο παιχνίδι που άνοιξε την αυλαία της 11ης αγωνιστικής της Volley League γυναικών.

Με την εξέλιξη της αναμέτρησης να του δίνει τη δυνατότητα, ο Ντράγκαν Νέσιτς δοκίμασε διαφορετικά σχήματα και έδωσε χρόνο συμμετοχής, έχοντας παράλληλα στο μυαλό και τον τελικό του Super Cup Γυναικών με τον Ολυμπιακό την ερχόμενη Τρίτη (23/12, 21:30).

Αυτή ήταν η έκτη συνεχόμενη νίκη για τον Πανιώνιο και η όγδοη συνολικά, γεγονός που τον διατηρεί στην τρίτη θέση της βαθμολογίας με 24 βαθμούς. Από την άλλη πλευρά, ο Ηλυσιακός παραμένει στην τελευταία θέση με 6 βαθμούς.

Οι «κυανέρυθρες» μπήκαν δυνατά και κατέκτησαν χωρίς δυσκολία το πρώτο σετ με 25-16. Στο δεύτερο σετ, ο Ηλυσιακός παρουσιάστηκε πιο ανταγωνιστικός και κατάφερε να προηγηθεί στο σκορ (9-11). Ωστόσο, ο Πανιώνιος ανέβασε ρυθμό, ανέκτησε τον έλεγχο και με επιμέρους σερί έκλεισε και το δεύτερο σετ με 25-19, κάνοντας το 2-0.

Το τρίτο σετ είχε παρόμοια εικόνα, με τον Πανιώνιο να επιβάλλει από νωρίς τον ρυθμό του και να διατηρεί σταθερά το προβάδισμα. Παρά τη μικρή προσπάθεια αντίδρασης από τον Ηλυσιακό, η διαφορά άνοιξε εκ νέου και το σετ κατέληξε στις «κυανέρυθρες» με 25-17.

Τα σετ: 3-0 (25-16, 25-19, 25-17)