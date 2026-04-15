Αποκαλύφθηκε το νέο Nissan Juke - Πότε έρχεται (vid, pics)

Δεκαέξι χρόνια μετά το πρώτο του πέρασμα στην αγορά, το Nissan Juke επιστρέφει για να θυμίσει ότι δεν υπήρξε ποτέ ένα συνηθισμένο μοντέλο.

Αντίθετα, παραμένει μία από τις πιο ξεχωριστές παρουσίες στην κατηγορία των compact crossover και τώρα ανοίγει ένα νέο κεφάλαιο, περνώντας αποκλειστικά στην ηλεκτρική εποχή.

Η Nissan παρουσίασε την τρίτη γενιά του Juke, η οποία θα είναι αμιγώς ηλεκτρική, επιβεβαιώνοντας τη σαφή κατεύθυνση της εταιρείας προς τον εξηλεκτρισμό στην ευρωπαϊκή αγορά. Το νέο μοντέλο βασίζεται στην πλατφόρμα CMF-EV και θα κατασκευάζεται στο εργοστάσιο της μάρκας στο Σάντερλαντ του Ηνωμένου Βασιλείου.

Σε επίπεδο σχεδίασης, το νέο Juke παραμένει πιστό στον χαρακτήρα που το έκανε αναγνωρίσιμο από την πρώτη στιγμή. Η εμφάνισή του είναι ακόμη πιο τολμηρή, συνεχίζοντας τη γνωστή αντισυμβατική λογική του μοντέλου. Όπως ανακοίνωσε η Nissan, το τελικό αποτέλεσμα προέκυψε μέσα από συνεργασία των σχεδιαστικών της ομάδων σε Ηνωμένο Βασίλειο, Γερμανία και Ισπανία.

Αν και τα πλήρη τεχνικά στοιχεία δεν έχουν ακόμη ανακοινωθεί, οι πρώτες πληροφορίες αναφέρουν ότι το νέο Juke αναμένεται να προσφέρεται με μπαταρίες 52 kWh ή 75 kWh, χημείας νικελίου-μαγγανίου-κοβαλτίου. Η μέγιστη αυτονομία του υπολογίζεται ότι θα φτάνει έως τα 621 χιλιόμετρα κατά WLTP, ενώ η ισχύς του θα αγγίζει τους 218 ίππους.

Ο Μασιμιλιάνο Μεσίνα, επικεφαλής της Nissan για την περιοχή AMIEO, υπογράμμισε ότι η Ευρώπη αποτελεί βασικό πυλώνα της στρατηγικής εξηλεκτρισμού της εταιρείας, σημειώνοντας πως η μάρκα παραμένει σταθερά προσηλωμένη σε ένα πλήρως ηλεκτρικό μέλλον, με περισσότερες επιλογές και νέα τεχνολογία σε κάθε κατηγορία.

Στο ίδιο πνεύμα, η Κλιόντα Λάιονς, Αντιπρόεδρος Προϊόντος, Υπηρεσιών και Μάρκετινγκ για την ίδια περιοχή, τόνισε πως το Juke ήταν πάντοτε ένα μοντέλο που εξέφραζε τόλμη και διάθεση να σπάσει τις συμβάσεις, και πως αυτή ακριβώς η φιλοσοφία μεταφέρεται τώρα στην εποχή της ηλεκτροκίνησης.

Η Nissan θέλει, ουσιαστικά, να κρατήσει ανέπαφο το ιδιαίτερο αποτύπωμα του Juke, μεταφέροντάς το όμως σε ένα περιβάλλον μηδενικών εκπομπών. Αυτός είναι και ο πυρήνας της νέας γενιάς: να μη χάσει την προσωπικότητά της μέσα στην ηλεκτρική μετάβαση. Γιατί ωραία τα νούμερα και οι πλατφόρμες, αλλά στο τέλος ο κόσμος θυμάται πάντα εκείνο το αυτοκίνητο που είχε χαρακτήρα και όχι εκείνο που απλώς… υπήρχε.

Το νέο Juke θα λανσαριστεί την άνοιξη του 2027. Παράλληλα, η σημερινή γενιά με τον θερμικό κινητήρα θα δεχθεί ανασχεδιασμό και θα συνεχίσει να διατίθεται μαζί με το νέο αμιγώς ηλεκτρικό μοντέλο.

Την ίδια ώρα, η Nissan ξεκαθάρισε ότι δεν εγκαταλείπει την τεχνολογία e-Power, συνεχίζοντας να επενδύει σε ένα υβριδικό σύστημα που προσφέρει αίσθηση ηλεκτρικής οδήγησης χωρίς να απαιτείται φόρτιση από εξωτερική πηγή.