Η CUPRA παρουσίασε το Raval: Ηλεκτρικό πόλης που θα ταράξει τα νερά (vid, εκδόσεις, τιμές, pics)

Η CUPRA παρουσιάζει το Raval, ένα αμιγώς ηλεκτρικό αυτοκίνητο πόλης με ξεκάθαρα αντισυμβατικό χαρακτήρα, το οποίο έρχεται να αμφισβητήσει τα δεδομένα της κατηγορίας. Το νέο μοντέλο θα βγει στους δρόμους το καλοκαίρι.

Με τολμηρό στιλ, ριζοσπαστική σχεδίαση και έντονη προσωπικότητα, το Raval θέλει να ξυπνά συναίσθημα. Συνδυάζει τη γνώριμη δυναμική της μάρκας με υψηλά ποιοτικά χαρακτηριστικά και πρωτοποριακή αισθητική, μετατρέποντας την καθημερινή μετακίνηση στην πόλη σε εμπειρία για όσους ζητούν κάτι περισσότερο από ένα απλό αστικό EV.

Από την πρώτη ματιά,δηλώνει ότι δεν θέλει να περάσει απαρατήρητο. Η επιβλητική σιλουέτα, το συμπαγές σχήμα και οι έντονες γραμμές του δημιουργούν μια εικόνα έντονα φορτισμένη με συναίσθημα και χαρακτήρα.

Οι λεπτομέρειες ενισχύουν ακόμη περισσότερο αυτή την ταυτότητα: προβολείς Matrix LED, κρυφές φωτιζόμενες χειρολαβές θυρών, καθώς και φωτιζόμενο λογότυπο CUPRA εμπρός και πίσω, διαμορφώνουν μια εμφάνιση που αναγνωρίζεται άμεσα, είτε μέρα είτε νύχτα.

Στο εσωτερικό, ο οδηγός βρίσκεται σε ένα ξεκάθαρα οδηγοκεντρικό cockpit, με σπορ θέση οδήγησης και καθίσματα CUP Bucket. Ο εσωτερικός φωτισμός, με δυναμικές προβολές φωτεινής δέσμης στα πάνελ των θυρών, ρυθμίζεται ανάλογα με τη διάθεση του οδηγού και ενισχύει τον συναισθηματικό χαρακτήρα κάθε διαδρομής.

Μήκος 4 μέτρων, αλλά με χώρους μεγαλύτερης κατηγορίας

Το Raval έρχεται να ενώσει την ευελιξία και την αμεσότητα ενός hatchback με την πρακτικότητα και την ευρυχωρία μεγαλύτερων μοντέλων. Με μήκος 4 μ., πολυχρηστικό εσωτερικό και χώρο αποσκευών 441 λίτρων, επιχειρεί να δημιουργήσει μια νέα ισορροπία ανάμεσα στον αστικό δυναμισμό και την καθημερινή χρηστικότητα.

Το μοντέλο έχει μήκος 4.046 mm, πλάτος 1.784 mm, ύψος 1.518 mm και μεταξόνιο 2.600 mm.

Η σχεδίαση υπηρετεί και την αεροδυναμική

Το εμπρός μέρος ακολουθεί τη λογική του «ρύγχους καρχαρία», με καθαρές και δυναμικές γραμμές που χαρίζουν ένταση και σπορ χαρακτήρα. Το φωτιζόμενο λογότυπο CUPRA και οι προβολείς Matrix LED με δυναμικές ακολουθίες φωτισμού ενισχύουν το high-tech ύφος του αυτοκινήτου, ενώ τα φωτιστικά σώματα προσαρμόζονται αυτόματα στις συνθήκες οδήγησης.

Στο προφίλ, οι λείες επιφάνειες ενσωματώνουν κρυφές φωτιζόμενες χειρολαβές, συμβάλλοντας τόσο στη μινιμαλιστική αισθητική όσο και στη βελτίωση της αεροδυναμικής. Στο πίσω μέρος, ο διαχύτης, το 3D εφέ φωτισμού, τα οριζόντια φωτιστικά σώματα και το φωτιζόμενο λογότυπο χωρίς περίγραμμα τονίζουν το πλάτος του αμαξώματος, ενώ η νέα διάταξη των φώτων όπισθεν και ομίχλης χαρίζει πιο καθαρή φωτιστική υπογραφή.

Η CUPRA τονίζει ότι το Raval έχει σχεδιαστεί με τέτοιο τρόπο ώστε να επιτυγχάνει τη χαμηλότερη αεροδυναμική αντίσταση που έχει παρουσιαστεί ποτέ σε μοντέλο της μάρκας. Στη στρατηγική διαχείρισης της ροής του αέρα συμβάλλουν οι πίσω γραμμές C, οι μπροστινές αεροκουρτίνες, οι αεροδυναμικά σχεδιασμένοι τροχοί, οι χωνευτές χειρολαβές, η πίσω αεροτομή και τα active grill shutters.

Μεγάλα περιθώρια εξατομίκευσης

Το CUPRA Raval προσφέρει πολλές δυνατότητες παραμετροποίησης στο εξωτερικό. Οι επιλογές για τις ζάντες αλουμινίου φτάνουν τις οκτώ: μία 17 ιντσών, δύο 18 ιντσών και έως πέντε 19 ιντσών.

Η παλέτα περιλαμβάνει επτά εξωτερικά χρώματα, ανάμεσά τους αποκλειστικές ματ και ιριδίζουσες αποχρώσεις. Το Plasma Iridescent είναι η πρώτη τέτοια βαφή σε μοντέλο CUPRA και μεταβάλλει τον τόνο της από Cyan, Blue και Indigo έως Rose Red, ανάλογα με το φως. Παράλληλα, τα ματ φινιρίσματα Manganese και Century Bronze ενισχύουν τον τολμηρό χαρακτήρα.

Η οροφή διατίθεται σε Manhattan Grey ή Midnight Black, δημιουργώντας, σε συνδυασμό με συγκεκριμένα χρώματα αμαξώματος, έντονο δίχρωμο αποτέλεσμα.

Εσωτερικό με επίκεντρο τον οδηγό

Στην καμπίνα, το CUPRA Raval δίνει έμφαση στη σύνδεση οδηγού και αυτοκινήτου. Η αιωρούμενη κεντρική κονσόλα απελευθερώνει επιπλέον αποθηκευτικό χώρο, ενώ η εργονομική διάταξη και τα ενσωματωμένα χειριστήρια για τον κλιματισμό και το infotainment διαμορφώνουν ένα μινιμαλιστικό αλλά λειτουργικό περιβάλλον.

Το μοντέλο θα προσφέρεται με τέσσερις βασικές σχεδιαστικές λογικές στο εσωτερικό:

PULSE

Περιλαμβάνει σπορ καθίσματα με κεντρικά τμήματα από 100% ανακυκλωμένο υλικό, εμπρός και πίσω.

IMMERSIVE

Διαθέτει ηλεκτρικά ρυθμιζόμενα καθίσματα τύπου bucket με λειτουργία μνήμης και επένδυση Dinamica®, όπου η πλάτη και τα προσκέφαλα αποτελούνται από 73% ανακυκλωμένες μικροΐνες. Τα κεντρικά τμήματα των πίσω πλευρικών καθισμάτων χρησιμοποιούν επίσης 100% ανακυκλωμένο υλικό.

FEEL

Συνδυάζει καθίσματα τύπου bucket με vegan δέρμα, ενώ τα υφάσματα στα προσκέφαλα, στα κεντρικά τμήματα των εμπρός καθισμάτων και στα κεντρικά τμήματα των πίσω πλευρικών καθισμάτων περιέχουν τουλάχιστον 36% ανακυκλωμένο υλικό.

AHEAD

Αποτελεί την κορυφαία πρόταση και εισάγει τα καθίσματα CUP Bucket με 3D-πλεκτή επένδυση, κατασκευασμένη με 100% ανακυκλωμένο υλικό. Παράλληλα, το πακέτο περιλαμβάνει και 3D-τυπωμένα στοιχεία στο ταμπλό.

Ο εσωτερικός φωτισμός λειτουργεί και ως μέσο επικοινωνίας ανάμεσα στο αυτοκίνητο και τον οδηγό. Το Smart Light Next Generation, ενσωματωμένο στο ταμπλό, προσφέρει σαφή οπτική ανατροφοδότηση για τα συστήματα υποβοήθησης, όπως η ανίχνευση τυφλού σημείου, ενώ ενεργοποιείται με ειδικά animations και σε λειτουργίες όπως το e-launch.

Ψηφιακή εμπειρία με μεγαλύτερο πίνακα οργάνων

Το Raval διαθέτει ψηφιακό πίνακα οργάνων 10,25 ιντσών και οθόνη infotainment 12,9 ιντσών. Το τιμόνι έχει ανασχεδιαστεί και ενσωματώνει φυσικά κουμπιά, καθώς και δορυφορικούς διακόπτες για τα προγράμματα οδήγησης και paddles αναγεννητικής πέδησης.

Παρά τις συμπαγείς διαστάσεις του, ο χώρος αποσκευών φτάνει τα 441 λίτρα, καθώς στο πίσω μέρος δεν υπάρχουν εξαρτήματα υψηλής τάσης.

Ηλεκτρική βάση με σπορ προσανατολισμό

Βασίζεται στην πλατφόρμα MEB+ του Ομίλου Volkswagen και χρησιμοποιεί προσθιοκίνητη διάταξη (FWD). Το χαμηλό κέντρο βάρους ενισχύει την ευελιξία και βοηθά το μοντέλο να διατηρεί τον σπορ χαρακτήρα που θέλει να υπηρετεί η CUPRA.

Στον πυρήνα του βρίσκεται ο ηλεκτροκινητήρας APP 290 τελευταίας γενιάς, σε συνδυασμό με τη μπαταρία Unified Cell της PowerCo, η οποία είναι ενσωματωμένη στο δάπεδο με τεχνολογία cell-to-pack. Με αυτόν τον τρόπο μειώνονται τόσο το βάρος όσο και οι απαιτήσεις σε χώρο, ενώ η ενεργειακή πυκνότητα αυξάνεται κατά περίπου 10%.

Σπορ πλαίσιο και τεχνολογίες δυναμικής συμπεριφοράς

Κάτω από το αμάξωμα, το κρύβει ένα πλαίσιο με σαφή σπορ στόχευση. Το αμάξωμα βρίσκεται 15 mm χαμηλότερα σε σχέση με τη στάνταρ πλατφόρμα, το μετατρόχιο είναι 10 mm μεγαλύτερο, ενώ το σύστημα διεύθυνσης είναι προοδευτικό.

Η ειδική ρύθμιση για την CUPRA περιλαμβάνει ESC Sport, ενώ το Dynamic Chassis Control χρησιμοποιεί προσαρμοζόμενα αμορτισέρ με έως και 15 στάδια ρύθμισης. Στο CUPRA mode, τα αμορτισέρ σκληραίνουν, μειώνοντας την κλίση του αμαξώματος και ενισχύοντας την απόκριση.

Το Raval είναι επίσης το πρώτο CUPRA με ηλεκτρονικό σύστημα πέδησης onebox, ενώ διαθέτει δισκόφρενα εμπρός και πίσω. Λειτουργίες όπως το One-pedal Driving και η αυτόματη επιβράδυνση με αναγεννητική πέδηση συμβάλλουν τόσο στην ανάκτηση ενέργειας όσο και στην ευκολία οδήγησης στην πόλη, ειδικά σε συνθήκες stop & go.

Η έκδοση VZ είναι η πιο άγρια της παρέας

Η κορυφαία έκδοση του Raval VZ αποδίδει 166 kW (226 PS) και ανεβάζει τον πήχη της γκάμας. Διαθέτει ροπή 290 Nm, τελική ταχύτητα 175 km/h και επιτάχυνση 0-100 km/h σε 6,8 δευτερόλεπτα. Με μπαταρία 52 kWh, προσφέρει αυτονομία περίπου 400 km.

Η VZ ξεχωρίζει χάρη στην ανάρτηση DCC Sport με αυξημένες αποσβέσεις κατά +5%, το ESC OFF mode, τις ζάντες 19 ιντσών με φαρδύτερα ελαστικά 235 mm, το ηλεκτρονικό διαφορικό περιορισμένης ολίσθησης (ESD) και το E-Launch.

Το ESD παρακολουθεί συνεχώς τις συνθήκες οδήγησης μέσω αισθητήρων και κατανέμει τη ροπή ανάμεσα στους τροχούς, με στόχο τη βέλτιστη πρόσφυση, ιδιαίτερα στις κλειστές στροφές. Παράλληλα, τα σπορ ακραξόνια με ακόμη πιο αρνητικό camber και υψηλότερο κέντρο περιστροφής ενισχύουν την απόκριση του εμπρός άξονα.

Η CUPRA μιλά για αίσθηση go-kart, και εδώ που τα λέμε, δεν πετάει και μικρό σύνθημα. Το στοχεύει ξεκάθαρα.

Εκδόσεις, μπαταρίες, αυτονομία και φόρτιση

Το Raval θα προσφέρεται με τέσσερις συνδυασμούς κινητήρα και μπαταρίας:

Έκδοση Κινητήρας Μπαταρία (ωφέλιμη χωρητικότητα) Αυτονομία Φόρτιση Raval 85 kW (116 PS) 37 kWh (LFP) 300 km 11 kW AC ή 50 kW DC Raval Plus 99 kW (135 PS) 37 kWh (LFP) 300 km 11 kW AC ή 88 kW DC Endurance 155 kW (211 PS) 52 kWh (NMC) 450 km 11 kW AC ή 105 kW DC VZ 166 kW (226 PS) 52 kWh (NMC) 400 km 11 kW AC ή 105 kW DC

Η μπαταρία 52 kWh των εκδόσεων Endurance και VZ φορτίζει από 10% σε 80% σε 24 λεπτά με χρήση ταχυφορτιστή DC, ενώ η μπαταρία 37 kWh της έκδοσης Raval Plus 99 kW φτάνει από 10% σε 80% σε 23 λεπτά.

Οι εκδόσεις Raval και Raval Plus χρησιμοποιούν μπαταρία υψηλής τάσης LFP 37 kWh (net), ενώ οι Endurance και VZ τη νέα μπαταρία NMC PowerCo Unified Cell 52 kWh (net).

Φόρτιση, V2L και ψηφιακές υπηρεσίες

Η CUPRA δίνει έμφαση και στη φόρτιση. Το μοντέλο υποστηρίζει wallbox στο σπίτι, ενώ μέσω της τεχνολογίας Vehicle-to-Load (V2L) μπορεί να λειτουργήσει και ως κινητή πηγή ενέργειας για εξωτερικές συσκευές, όπως laptop ή ηλεκτρικά ποδήλατα.

Η διαχείριση γίνεται μέσω του MyCUPRA App ή απευθείας από το σύστημα πλοήγησης, με λειτουργίες όπως e-Route Planner και Plug & Charge. Το CUPRA Charger Pro προσφέρει 4G συνδεσιμότητα και πιστοποιημένη μέτρηση ενέργειας MID, ενώ το CUPRA Charger Connect προσθέτει Wi-Fi και Ethernet, επιτρέποντας απομακρυσμένο έλεγχο και προγραμματισμό από smartphone.

Νέο infotainment και Android

Το σύστημα infotainment των 12,9 ιντσών βασίζεται σε νέο λειτουργικό Android, ενώ η οπτική απεικόνιση φτάνει σε πυκνότητα 200 DPI. Μέσω του Group Store, οι χρήστες έχουν πρόσβαση σε εφαρμογές τρίτων απευθείας από την οθόνη του αυτοκινήτου.

Όταν το όχημα είναι σταματημένο, υπάρχει δυνατότητα παρακολούθησης βίντεο στο YouTube ή ακρόασης μουσικής στο Spotify. Παράλληλα, το σύστημα προσφέρει αναβαθμισμένη αναζήτηση, βελτιωμένο φωνητικό βοηθό και περισσότερες επιλογές εξατομίκευσης. Οι χρήστες μπορούν είτε να χρησιμοποιούν δεδομένα από το smartphone τους είτε να αξιοποιούν δωρεάν πακέτο δεδομένων μέσω της συνδρομής CONNECT.

Το MyCUPRA δίνει τη δυνατότητα απομακρυσμένης διαχείρισης λειτουργιών, από τον κλιματισμό Refresh & Warm-up έως τον ατμοσφαιρικό φωτισμό. Ο βασικός ήχος προέρχεται από στάνταρ σύστημα 7 ηχείων, με δυνατότητα αναβάθμισης στο Sennheiser Sound System με 12 ηχεία και ισχύ 475W.

Το Raval προσφέρει επίσης ασύρματη φόρτιση τηλεφώνου 15 W, καθώς και θύρες USB-C υψηλής ισχύος έως 90 W, συμπεριλαμβανομένων και των δύο πίσω θυρών.

Στον εξοπλισμό ανήκουν ακόμη οι χωνευτές χειρολαβές θυρών, το Kessy Advanced, το Digital Key, ο ενσωματωμένος συναγερμός, ο διζωνικός κλιματισμός Climatronic, ο ηλεκτροχρωματικός εσωτερικός καθρέπτης, αισθητήρες παρκαρίσματος εμπρός και πίσω και κάμερα οπισθοπορείας.

Ασφάλεια και υποβοήθηση

Το CUPRA Raval διαθέτει 7 αερόσακους, ανάμεσά τους και κεντρικό αερόσακο ανάμεσα στους εμπρός επιβάτες σε περίπτωση πλευρικής σύγκρουσης.

Η Multifunction Interior Camera παρακολουθεί την κόπωση του οδηγού, ενώ τα Travel Assist και Emergency Assist προσφέρουν ημιαυτόνομη υποστήριξη. Το Intelligent Park Assist αναλαμβάνει αυτόματα ελιγμούς σε παράλληλη και κάθετη στάθμευση, ενώ το Remote Park Assist επιτρέπει τη στάθμευση μέσω smartphone.

Στον εξοπλισμό ασφαλείας περιλαμβάνονται επίσης Rear Traffic Alert, Top View Camera 360° και προαιρετική λειτουργία Pre-Crash, η οποία προετοιμάζει το αυτοκίνητο για πιθανή σύγκρουση κλείνοντας παράθυρα και ηλιοροφή, ενεργοποιώντας τα αλάρμ και προσαρμόζοντας αυτόματα τις ζώνες ασφαλείας των εμπρός καθισμάτων.

Το Pedal Missed Operation System αναγνωρίζει αν ο οδηγός πατήσει κατά λάθος το γκάζι αντί για το φρένο και ακινητοποιεί το αυτοκίνητο αν εντοπιστεί εμπόδιο. Το Emergency Assist μπορεί, σε περίπτωση αδιαθεσίας του οδηγού, να ενεργοποιήσει τα αλάρμ, να φρενάρει σταδιακά, να κατευθύνει το όχημα προς τη δεξιά λωρίδα ή στην άκρη του δρόμου και να καλέσει βοήθεια.

Το Travel Assist λειτουργεί ακόμη και σε δρόμους χωρίς διαγραμμίσεις και προσαρμόζει αυτόματα την ταχύτητα όπου οι άλλοι οδηγοί επιβραδύνουν, όπως πριν από σαμαράκια. Αναγνωρίζει επίσης φωτεινούς σηματοδότες, σήματα προτεραιότητας και στοπ.

Η ονομασία Raval προέρχεται από τη συνοικία El Raval της Βαρκελώνης, μια περιοχή που η CUPRA περιγράφει ως τολμηρή, δημιουργική και ασυμβίβαστη. Αυτή ακριβώς την ενέργεια θέλει να μεταφέρει και στο μοντέλο.

Εκδόσεις

Κατά το λανσάρισμα, θα προσφέρεται σε τρεις ειδικές εκδόσεις:

Dynamic (155 kW / 52 kWh)

Με μπαταρία NMC, δυναμική οδική συμπεριφορά και αυτονομία περίπου 450 χλμ.

Dynamic Plus (155 kW / 52 kWh)

Με Advanced ADAS, έξυπνες λειτουργίες στάθμευσης, Matrix LED, καθίσματα τύπου bucket και ηχοσύστημα 12 ηχείων που εξελίχθηκε σε συνεργασία με τη Sennheiser Mobility, καθώς και αυτονομία περίπου 450 χλμ.

VZ Extreme (166 kW / 52 kWh)

Η πιο ισχυρή έκδοση, με αυτονομία περίπου 400 χλμ., καθίσματα CUP Bucket με τεχνολογία 3D πλέξης, ζάντες αλουμινίου 19 ιντσών σε χρώμα Sulfur Green με ελαστικά υψηλής απόδοσης και ματ φινίρισμα Manganese.

Τιμή και τεχνικά στοιχεία

Το CUPRA Raval θα λανσαριστεί μέσα στο 2026, με τιμή εκκίνησης 26.000 ευρώ.

Τεχνικές προδιαγραφές