Κίμι Αντονέλι: Ο νέος Χάμιλτον είναι εδώ!

Στη Σουζούκα ο Κίμι Αντονέλι έδωσε την αίσθηση ότι η Formula 1 γύρισε σελίδα χωρίς να ρωτήσει κανέναν.

Η ιστορία της Formula 1 έχει έναν άγραφο νόμο που λέει ότι τα μεγάλα ονόματα δεν φεύγουν απότομα. Κάποια στιγμή εμφανίζεται ο επόμενος και τους παίρνει τη σκιά. Στη Σουζούκα, αυτό έγινε, ο Κίμι Αντονέλι έδειξε ότι έρχεται και ότι είναι ήδη εδώ.

Τα ξένα ΜΜΕ δεν στάθηκαν μόνο στο αποτέλεσμα. Στάθηκαν στον τρόπο. Ο Guardian κάνει λόγο για έναν οδηγό που “ελέγχει αγώνα σαν βετεράνος”, παρότι χρειάστηκε να διαχειριστεί πίεση, στρατηγικές ανατροπές και το βάρος να γίνει ο νεότερος πρωτοπόρος στο πρωτάθλημα. Δεν είναι μικρό πράγμα να πέφτεις θέσεις στην εκκίνηση και αντί να κυνηγάς πανικόβλητος, να χτίζεις υπομονετικά τη νίκη σου σαν να το έχεις ξανακάνει δέκα φορές.

Ακόμα πιο ενδιαφέρον είναι ότι το Reuters δεν εντυπωσιάστηκε από τη νίκη, αλλά από το πώς την αντιμετώπισε. Χωρίς θόρυβο, χωρίς υπερβολές, με εκείνη τη σχεδόν ενοχλητική ψυχραιμία που θυμίζει κάτι πολύ συγκεκριμένο: τον Λιούις Χάμιλτον στα πρώτα του χρόνια. Όχι τον μύθο, τον rookie που δεν έκανε λάθη.

Κι εδώ αρχίζει το ενδιαφέρον, διότι δεν είναι “ο επόμενος”. Είναι ήδη ο σωστός για τη νέα εποχή.

Η σύγκριση με τον Χάμιλτον δεν είναι εύκολη, βεβαίως, ούτε δίκαιη αν την κάνεις επιπόλαια. Όμως όταν ένα παιδί σπάει ρεκόρ ηλικίας που κρατούσε ο ίδιος ο εφτά φορές παγκόσμιος πρωταθλητής και το κάνει χωρίς να μοιάζει ενθουσιασμένο, τότε δεν παρατηρούμε μόνο hype, αλλά και δομή χαρακτήρα.

Σε διεθνείς αναλύσεις, αυτό που επαναλαμβάνεται είναι η ταχύτητα, αλλά και η διαχείριση. Ελαστικά, ρυθμός, στιγμές πίεσης. Αυτά δεν τα μαθαίνεις σε μία νίκη. Αυτά είναι σημάδια οδηγού που καταλαβαίνει το παιχνίδι πριν του το εξηγήσουν πλήρως.

Εδώ πάμε στα... ενδότερα διότι φαίνεται ότι η Mercedes δεν βρήκε αντικαταστάτη του Βρετανού. Βρήκε τη συνέχεια με τον μικρό Μπολονέζο.

Αυτό που πρέπει να μην ξεχνάμε είναι πως η Mercedes-AMG δεν είναι ομάδα που επενδύει στο συναίσθημα. Αντίθετα, λειτουργεί με μια σχεδόν ψυχρή λογική τελειότητας. Το γεγονός ότι ο Αντονέλι δείχνει τόσο “κουμπωμένος” σε αυτό το περιβάλλον, of course δεν είναι σύμπτωση.

Τα διεθνή Μέσα επισημαίνουν κάτι που περνάει πιο σιωπηλά και που έχουμε ξαναπεί: η Mercedes φαίνεται να έχει κατανοήσει καλύτερα από όλους τη νέα εποχή κανονισμών. Και αν έχεις το σωστό μονοθέσιο, χρειάζεσαι και τον σωστό εγκέφαλο πίσω από το τιμόνι. Όχι τον πιο εντυπωσιακό, αλλά τον πιο καθαρό.

Ο Αντονέλι, λοιπόν, μέχρι τώρα, δείχνει ακριβώς αυτό. Μπορεί να μην είναι ο οδηγός που θα σε σηκώσει από τον καναπέ με μια τρέλα, είναι όμως αυτός που θα σε κάνει να κοιτάξεις το ταμπλό και να αναρωτηθείς πότε βρέθηκε μπροστά με δέκα δευτερόλεπτα.

Η Formula 1 αλλάζει, άλλαξε!

Στη Formula 1, μη νομίζει κανείς ότι η αλλαγή θα έρθει με θόρυβο. Με δηλώσεις, με συγκρούσεις, με τίτλους. Στην πραγματικότητα, έρχεται αθόρυβα. Με έναν πιτσιρικά που οδηγεί σαν να μην έχει τίποτα να αποδείξει.

Η Σουζούκα 2026 είναι εκείνη η στιγμή που κοιτάς την εικόνα και καταλαβαίνεις ότι κάτι έχει μετατοπιστεί. Όχι πλήρως, όχι ακόμα, αλλά αρκετά ώστε να μην μπορείς να το αγνοήσεις.

Και ίσως αυτό είναι το πιο “επικίνδυνο” στοιχείο για τους υπόλοιπους.

Γιατί αν αυτός είναι ο νέος Χάμιλτον, δεν θα το διακηρύξει, θα το επιβάλει.

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