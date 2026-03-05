Formula 1 2026: H νέα εποχή, οι 12 μεγάλες αλλαγές και οι προβλέψεις

Η Formula 1 του 2026 δεν είναι μια νέα σεζόν. Είναι ένα βαθύ τεχνικό reset που θυμίζει τις μεγάλες καμπές της ιστορίας του σπορ. Κάτι αντίστοιχο με το 2009, όταν η νέα αεροδυναμική άλλαξε το grid, ή το 2014, όταν η υβριδική εποχή έφερε τη μακροχρόνια κυριαρχία της Mercedes.

Αυτή τη φορά όμως οι αλλαγές είναι ακόμη πιο συνολικές.

Αλλάζουν οι κινητήρες, η αεροδυναμική φιλοσοφία, η διαχείριση ενέργειας, ακόμη και οι διαστάσεις των μονοθεσίων. Τα αυτοκίνητα θα είναι μικρότερα, ελαφρύτερα και τεχνικά διαφορετικά από ό,τι έχουμε συνηθίσει τα τελευταία χρόνια.

Και όπως συμβαίνει πάντα σε τέτοιες στιγμές, η νέα εποχή φέρνει δύο πράγματα: ευκαιρίες για κάποιους και μεγάλους κινδύνους για άλλους.

Οι ομάδες που δείχνουν φαβορί

Όταν αλλάζουν οι κανονισμοί, οι ομάδες με την ισχυρότερη τεχνική υποδομή έχουν συνήθως το πλεονέκτημα. Και οι περισσότερες εκτιμήσεις από δημοσιογράφους και αναλυτές του paddock συγκλίνουν σε τρία μεγάλα ονόματα.

Mercedes

Η Mercedes θεωρείται από αρκετούς ειδικούς μια από τις ομάδες που μπορεί να ξεκινήσει δυνατά τη νέα εποχή.

Ο λόγος είναι ιστορικός αλλά και τεχνικός. Το 2014 η γερμανική ομάδα ερμήνευσε καλύτερα από όλους τους νέους υβριδικούς κανονισμούς και δημιούργησε μια κυριαρχία που κράτησε χρόνια. Επιπλέον, η εμπειρία της στη διαχείριση υβριδικών συστημάτων θεωρείται κρίσιμη σε μια εποχή όπου η ηλεκτρική ισχύς θα έχει σχεδόν ισοδύναμο ρόλο με τον κινητήρα εσωτερικής καύσης.

Ferrari

Στο ίδιο επίπεδο προσδοκιών βρίσκεται και η Ferrari.

Η Scuderia διαθέτει έναν από τους πιο ανταγωνιστικούς κινητήρες των τελευταίων ετών και ένα τεχνικό τμήμα που έχει δείξει ότι μπορεί να προσαρμόζεται γρήγορα σε νέα τεχνικά περιβάλλοντα. Αν η Ferrari καταφέρει να συνδυάσει ισχυρή μονάδα ισχύος με αποτελεσματική αεροδυναμική φιλοσοφία, μπορεί να επιστρέψει στο επίκεντρο της μάχης για τον τίτλο.

Red Bull

Η Red Bull παραμένει φυσικά ένας από τους βασικούς διεκδικητές.

Η ομάδα του Milton Keynes έχει αποδείξει τα τελευταία χρόνια ότι διαθέτει ίσως το πιο αποδοτικό τεχνικό τμήμα στο grid. Η συνεργασία με τη Ford για τους νέους κινητήρες δημιουργεί ένα ενδιαφέρον τεχνικό project που θα μπορούσε να αποδειχθεί ιδιαίτερα ανταγωνιστικό.

Όταν τα μεγάλα reset φέρνουν εκπλήξεις

Η ιστορία της Formula 1 δείχνει όμως ότι οι μεγάλες αλλαγές κανονισμών συχνά ανοίγουν την πόρτα και σε απρόβλεπτα σενάρια.

Το 2009 η Brawn GP κατέκτησε το πρωτάθλημα εκμεταλλευόμενη καλύτερα από όλους τη νέα αεροδυναμική φιλοσοφία.

Το 2014 η Mercedes βρήκε πρώτη την απάντηση στους υβριδικούς κανονισμούς.

Κάτι αντίστοιχο θα μπορούσε να συμβεί και το 2026.

Το πιθανό dark horse: McLaren

Πολλοί τεχνικοί συντάκτες θεωρούν τη McLaren μια ομάδα που μπορεί να εκμεταλλευτεί τη νέα εποχή.

Οι λόγοι είναι αρκετοί.

Πρώτον, οι μεγάλες επενδύσεις που έχει κάνει τα τελευταία χρόνια. Η ομάδα έχει δημιουργήσει νέο wind tunnel, νέο simulator και έχει προχωρήσει σε σημαντική αναδιοργάνωση του τεχνικού τμήματος. Σε περιόδους αλλαγής κανονισμών, τέτοιες υποδομές μπορούν να κάνουν τεράστια διαφορά.

Δεύτερον, η καλή κατανόηση της αεροδυναμικής εξέλιξης. Η McLaren έχει δείξει τα τελευταία χρόνια ότι μπορεί να αναπτύσσει πολύ αποδοτικά πακέτα μέσα στη σεζόν.

Και τρίτον, το οδηγικό δίδυμο Λάντο Νόρις-Όσκαρ Πιάστρι, που θεωρείται από τα πιο δυνατά στο grid. Σε μια εποχή όπου τα μονοθέσια ενδέχεται να είναι πιο δύσκολα στην οδήγηση, η ποιότητα των οδηγών μπορεί να αποδειχθεί κρίσιμη.

Η ομάδα που παρακολουθούν πολλοί: Aston Martin

Ένα ακόμη project που αρκετοί στο paddock παρακολουθούν με ενδιαφέρον είναι η Aston Martin.

Η ομάδα έχει επενδύσει τεράστια ποσά σε νέες εγκαταστάσεις, διαθέτει ανανεωμένη τεχνική ηγεσία και ισχυρό κινητήρα. Αν καταφέρει να ερμηνεύσει σωστά τους νέους κανονισμούς, θα μπορούσε να βρεθεί πολύ πιο ψηλά από ό,τι προβλέπουν σήμερα αρκετοί.

Οι νέοι κατασκευαστές

Ένας από τους βασικούς στόχους των νέων κανονισμών ήταν να προσελκύσουν περισσότερους κατασκευαστές κινητήρων.

Το 2026 στο grid θα βρίσκονται:

Audi

Honda (με πλήρη επιστροφή)

Ford, μέσω της συνεργασίας με τη Red Bull

Η παρουσία νέων κατασκευαστών αυξάνει τον ανταγωνισμό, όμως η ιστορία δείχνει ότι χρειάζεται χρόνος για να φτάσει κάποιος στην κορυφή.

Η Audi, που θα εισέλθει μέσω της ομάδας της Sauber, αποτελεί ίσως τη μεγαλύτερη άγνωστη της νέας εποχής. Αν η γερμανική εταιρεία καταφέρει να δημιουργήσει μια ισχυρή μονάδα ισχύος, μπορεί να εξελιχθεί στον απρόβλεπτο παράγοντα της Formula 1.

Η μεγάλη τεχνική αλλαγή: η ενέργεια

Το σημαντικότερο τεχνικό στοιχείο των νέων κανονισμών αφορά τη διαχείριση ενέργειας.

Οι κινητήρες του 2026 θα έχουν σχεδόν ισοδύναμη συνεισφορά από:

τον κινητήρα εσωτερικής καύσης

το ηλεκτρικό σύστημα

Αυτό σημαίνει ότι:

η ανάκτηση ενέργειας θα γίνει κρίσιμος παράγοντας απόδοσης

οι οδηγοί θα διαχειρίζονται διαφορετικά την ισχύ μέσα στον γύρο

οι στρατηγικές των ομάδων θα αλλάξουν σημαντικά.

Με άλλα λόγια, η Formula 1 μετατρέπεται ακόμη περισσότερο σε ένα άθλημα τεχνολογικής διαχείρισης ενέργειας.

Ποιοι κινδυνεύουν περισσότερο

Κάθε τεχνική επανάσταση δημιουργεί και ομάδες που δυσκολεύονται να προσαρμοστούν.

Ομάδες με μικρότερους πόρους ή λιγότερη εμπειρία σε μεγάλα τεχνικά projects ενδέχεται να αντιμετωπίσουν προβλήματα στα πρώτα χρόνια της νέας εποχής.

Η σωστή κατανόηση των κανονισμών, η αποτελεσματική αεροδυναμική φιλοσοφία και μια αποδοτική μονάδα ισχύος θα είναι καθοριστικοί παράγοντες.

Μια χρονιά που μπορεί να αλλάξει την ιστορία

Το μόνο βέβαιο είναι ότι το 2026 θα είναι μια διαφορετική Formula 1.

Μικρότερα μονοθέσια, νέοι κινητήρες, διαφορετική ενεργειακή στρατηγική και νέοι κατασκευαστές δημιουργούν ένα εντελώς νέο αγωνιστικό περιβάλλον.

Σε τέτοιες στιγμές μετάβασης, η Formula 1 επιστρέφει στο στοιχείο που πάντα την έκανε συναρπαστική: την αβεβαιότητα.

Και όπως δείχνει η ιστορία του σπορ, όποια ομάδα βρει πρώτη την απάντηση στους νέους κανονισμούς μπορεί να αποκτήσει ένα πλεονέκτημα που θα κρατήσει για χρόνια.

Οι 12 μεγάλες αλλαγές που θα αλλάξουν το παιχνίδι

Η Formula 1 του 2026 είναι, όπως είπαμε παραπάνω, μια βαθιά τεχνική επανεκκίνηση. Τα μονοθέσια, οι κινητήρες, η αεροδυναμική και ακόμη και ο τρόπος που οι οδηγοί διαχειρίζονται την ενέργεια αλλάζουν ταυτόχρονα.

Με τόσες πολλές τεχνικές λεπτομέρειες, είναι εύκολο να χαθεί κανείς μέσα στους νέους κανονισμούς.

Παρακάτω βρίσκονται οι 12 σημαντικότερες αλλαγές που θα καθορίσουν τη νέα εποχή της Formula 1.



1. Μικρότερα μονοθέσια

Οι διαστάσεις των μονοθεσίων μειώνονται σημαντικά.

Το μεταξόνιο, η απόσταση ανάμεσα στον εμπρός και τον πίσω άξονα, γίνεται 200 mm μικρότερο, πέφτοντας από 3600 mm σε 3400 mm. Αυτό δημιουργεί ένα πιο ευέλικτο μονοθέσιο, κάτι που ήδη σχολιάζουν θετικά αρκετοί οδηγοί σε σχέση με το 2025.

Παράλληλα, το δάπεδο στενεύει κατά 100 mm, ενώ μικρότερα είναι και τα ελαστικά:

τα εμπρός είναι 25 mm στενότερα

τα πίσω 30 mm στενότερα

Η αλλαγή αυτή μπορεί να επηρεάσει τις μάχες στην πίστα, καθώς δημιουργείται περισσότερος χώρος για δύο μονοθέσια δίπλα δίπλα. Ωστόσο μειώνεται και η επιφάνεια επαφής των ελαστικών με την άσφαλτο, κάτι που επηρεάζει την πρόσφυση.

2. Ελαφρύτερα μονοθέσια

Η κατάργηση του MGU-H (Motor Generator Unit – Heat), σε συνδυασμό με τις μικρότερες διαστάσεις, επιτρέπει σημαντική μείωση βάρους.

Το ελάχιστο επιτρεπόμενο βάρος πέφτει από 800 κιλά το 2025 σε 768 κιλά.

Οι οδηγοί έχουν ήδη σχολιάσει ότι αυτή η διαφορά γίνεται αισθητή στην οδήγηση, προσφέροντας καλύτερη αίσθηση χειρισμού, παρά το γεγονός ότι τα επίπεδα κάθετης δύναμης είναι χαμηλότερα.

3. Νέα αεροδυναμική φιλοσοφία

Μια από τις μεγαλύτερες αλλαγές αφορά το ground effect.

Τα Venturi tunnels κάτω από το μονοθέσιο, που δημιουργούσαν μεγάλο μέρος της κάθετης δύναμης, καταργούνται. Παρότι το δάπεδο εξακολουθεί να παίζει σημαντικό ρόλο με μεγαλύτερο diffuser, δεν αποτελεί πλέον τον κυρίαρχο παράγοντα αεροδυναμικής απόδοσης.

Οι πτέρυγες εμπρός και πίσω απλοποιούνται, ενώ αφαιρούνται και τα καλύμματα τροχών. Παράλληλα επιστρέφουν τα bargeboards, που κατευθύνουν τον αέρα από τους εμπρός τροχούς προς το εσωτερικό του μονοθεσίου.

Ο στόχος είναι να μειωθεί το λεγόμενο outwash, δηλαδή η απομάκρυνση του ταραγμένου αέρα προς τα έξω, που δυσκολεύει τα μονοθέσια που ακολουθούν.

Με απλά λόγια: τα αυτοκίνητα θα μπορούν να ακολουθούν πιο κοντά.

4. Νέες μονάδες ισχύος

Οι κινητήρες παραμένουν V6 turbo hybrid, αλλά η φιλοσοφία τους αλλάζει σημαντικά.

Το MGU-H καταργείται, ενώ ο κινητήρας εσωτερικής καύσης αποδίδει περίπου 400 kW.

Το MGU-K παραμένει, αλλά γίνεται πολύ ισχυρότερο. Η ηλεκτρική ισχύς αυξάνεται από 120 kW σε 350 kW.

Αυτό δημιουργεί σχεδόν 50-50 ισορροπία μεταξύ θερμικής και ηλεκτρικής ισχύος.

Η μπαταρία μπορεί πλέον να επαναφορτίζεται με πάνω από το διπλάσιο των προηγούμενων 4 MJ ανά γύρο, αυξάνοντας δραματικά τη σημασία της ανάκτησης ενέργειας.

Η ενέργεια συλλέγεται:

στο φρενάρισμα

σε μερικό άνοιγμα γκαζιού

μέσω super clipping

όταν ο οδηγός σηκώνει το πόδι από το γκάζι πριν φρενάρει.

5. Βιώσιμα καύσιμα

Το 2026 εισάγονται τα Advanced Sustainable Fuels.

Δεν προέρχονται πλέον από ορυκτές πηγές, αλλά από βιώσιμες πρώτες ύλες που δεν ανταγωνίζονται την παραγωγή τροφίμων.

Μπορούν να προέρχονται από:

βιομηχανικά υπολείμματα

οργανικά απόβλητα

άλλες βιώσιμες πηγές.

Η FIA ελέγχει τις εκπομπές CO₂ σε όλη τη διαδικασία παραγωγής.

Τα καύσιμα πρέπει επίσης να είναι drop-in, δηλαδή να μπορούν να αντικαταστήσουν τα συμβατικά χωρίς αλλαγές στον κινητήρα.

6. Τέλος στο DRS, έρχεται το Overtake Mode

Το γνωστό DRS καταργείται.

Στη θέση του έρχεται το Overtake Mode, που επιτρέπει στον οδηγό να χρησιμοποιεί περισσότερη ηλεκτρική ισχύ για να διατηρεί υψηλότερη ταχύτητα για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα.

Ο οδηγός μπορεί να επαναφορτίσει 0,5 MJ επιπλέον ενέργειας.

Υπάρχει ένα σημείο ανίχνευσης ανά γύρο. Αν το μονοθέσιο βρίσκεται λιγότερο από ένα δευτερόλεπτο πίσω από το προπορευόμενο, μπορεί να ενεργοποιήσει το σύστημα στον επόμενο γύρο.

Το σύστημα λειτουργεί κυρίως στις μεγάλες ευθείες.

7. Straight Mode, ενεργή αεροδυναμική

Ένα ακόμη νέο σύστημα είναι το Straight Mode.

Στις ευθείες μειώνεται η αεροδυναμική αντίσταση:

ανοίγει η πίσω πτέρυγα

μετακινούνται και τα στοιχεία της μπροστινής πτέρυγας.

Τα επάνω στοιχεία της μπροστινής πτέρυγας κατεβαίνουν όταν ανοίγει η πίσω.

Το σύστημα ενεργοποιείται αυτόματα σε συγκεκριμένα σημεία της πίστας κάθε γύρο.

Έτσι το μονοθέσιο έχει:

μέγιστη κάθετη δύναμη στις στροφές

χαμηλότερη αντίσταση στις ευθείες.

8. Boost

Το Boost επιτρέπει στον οδηγό να χρησιμοποιεί επιπλέον ενέργεια που έχει ανακτηθεί.

Μπορεί να χρησιμοποιηθεί:

για προσπέραση

για άμυνα

για βελτίωση χρόνου γύρου.

Η ενέργεια μπορεί να καταναλωθεί όλη μαζί ή να μοιραστεί σε διαφορετικά σημεία του γύρου.

9. Νέες ζώνες στην πίστα

Οι πίστες θα έχουν νέα σήμανση.

Αντί για πινακίδες DRS θα υπάρχουν πινακίδες SM (Straight Mode) που δείχνουν πού μπορούν τα μονοθέσια να μειώσουν την αεροδυναμική αντίσταση.

Σε κάποιες πίστες υπάρχουν πολλές τέτοιες ζώνες. Στο Mπαχρέιν, για παράδειγμα, χρησιμοποιήθηκαν τέσσερις κατά τη διάρκεια των δοκιμών.

Υπάρχουν επίσης ειδικές ζώνες για συνθήκες χαμηλής πρόσφυσης.

10. Μικρή αλλαγή στην εκκίνηση

Η κατάργηση του MGU-H επηρεάζει και την εκκίνηση.

Οι οδηγοί χρειάζονται περισσότερο χρόνο για να ανεβάσουν στροφές στον κινητήρα και να προετοιμάσουν το turbo.

Έτσι προστίθεται ένα μικρό στάδιο:

Αφού τοποθετηθεί το τελευταίο μονοθέσιο στη γραμμή εκκίνησης, οι οδηγοί έχουν πέντε δευτερόλεπτα για να ανεβάσουν στροφές πριν ανάψει το πρώτο κόκκινο φως.

11. Αλλαγές στις κατατακτήριες

Με την είσοδο της Cadillac, το grid μεγαλώνει.

Τα μονοθέσια αυξάνονται από 20 σε 22.

Έτσι αλλάζει και η διαδικασία των κατατακτήριων:

στο Q1 αποκλείονται 6 μονοθέσια

στο Q2 αποκλείονται επίσης 6

το Q3 παραμένει με 10 μονοθέσια, αλλά διαρκεί 13 λεπτά.

12. Μεγαλύτερο budget cap

Οι μεγάλες τεχνικές αλλαγές ανεβάζουν και το κόστος εξέλιξης.

Γι’ αυτό αυξάνεται το budget cap.

Το όριο δαπανών ανεβαίνει από 135 εκατομμύρια σε 215 εκατομμύρια δολάρια.

Το όριο για την ανάπτυξη κινητήρων αυξάνεται επίσης από 95 σε 130 εκατομμύρια δολάρια.

Με τόσες αλλαγές ταυτόχρονα, το grid μπορεί να ανακατευτεί περισσότερο από οποιαδήποτε άλλη χρονιά της τελευταίας δεκαετίας.

Και σε τέτοιες στιγμές, η ιστορία της Formula 1 μας θυμίζει πάντα κάτι απλό: όποιος καταλάβει πρώτος τους νέους κανονισμούς, συνήθως γράφει και την ιστορία της επόμενης εποχής.

Το μεγάλο ερώτημα είναι απλό.

Ποιος θα γράψει την πρώτη σελίδα της νέας εποχής της Formula 1;