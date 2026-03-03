Το μοντέλο που κατέκτησε την κορυφή στις πωλήσεις τον Φεβρουάριο

Το Citroën C3 αναδείχθηκε πρώτο σε πωλήσεις μοντέλο στην ελληνική αγορά ανεξαρτήτως κατηγορίας, καταγράφοντας 601 ταξινομήσεις. Παράλληλα, κατέκτησε μερίδιο 16,5% στην κατηγορία B-SUV – την πιο δημοφιλή και ανταγωνιστική κατηγορία της ελληνικής αγοράς – επιβεβαιώνοντας την ξεκάθαρη υπεροχή του απέναντι στον ανταγωνισμό.
Σε επίπεδο εκδόσεων, την μεγαλύτερη διείσδυση στις πωλήσεις πέτυχε η βενζινοκίνητη έκδοση του μοντέλου, ενώ ακολούθησε η υβριδική, γεγονός που καταδεικνύει την ισορροπημένη και ευέλικτη γκάμα του C3, ικανή να καλύψει ένα ευρύ φάσμα αναγκών και προτιμήσεων.
Η επιτυχία του Citroën C3 βασίζεται στον ολοκληρωμένο χαρακτήρα του: μοντέρνα σχεδίαση, γκάμα εκδόσεων, κορυφαία άνεση χάρη στην ανάρτηση Citroën Advanced Comfort®, ευρύχωρο και εργονομικό εσωτερικό, καθώς και προηγμένα συστήματα ασφάλειας και υποβοήθησης οδήγησης, που το καθιστούν ιδανική επιλογή για την καθημερινή μετακίνηση αλλά και για μεγαλύτερες αποστάσεις.
Ιδιαίτερα θετική είναι και η εικόνα στα ελαφρά επαγγελματικά οχήματα, όπου η Citroën κατέκτησε τη 2η θέση της αγοράς, ενώ στην κατηγορία των κλειστών Van – στις κατηγορίες δηλαδή που έχει παρουσία – αναδείχθηκε 1η σε πωλήσεις, επιβεβαιώνοντας τον κομβικό ρόλο της μάρκας στις επαγγελματικές μετακινήσεις. Επιπρόσθετα, σημαντική είναι και η πρωτιά του νέου Citroen C3 VAN στην κατηγορία του.
Η σταθερή πρωτιά του Citroën C3 και η συνολική ισχυρή παρουσία της Citroën στην ελληνική αγορά επιβεβαιώνουν τη στρατηγική της μάρκας να προσφέρει προσιτή, σύγχρονη και άνετη κινητικότητα, με προτάσεις που ανταποκρίνονται πλήρως στις ανάγκες της σύγχρονης εποχής.