Test drive Smart #5 Brabus: Όταν ο Μπολτ «ακούει» την 5η του Μπετόβεν (pics)

Η 5η του Μπετόβεν ξεκινά με τέσσερα χτυπήματα που δεν διαπραγματεύονται τίποτα. Δεν σε ρωτούν αν έχεις διάθεση, δεν σου κάνουν εισαγωγές, δεν σου χαρίζουν χρόνο. Ο Γιουσέιν Μπολτ, πριν καν ακουστεί το πιστόλι, είχε ήδη τελειώσει το έργο στο μυαλό του. Στεκόταν στη γραμμή με εκείνο το χαμόγελο που έγραφε “game over” και μετά, με τα πρώτα βήματα, άδειαζε το στάδιο από κάθε αμφιβολία. Έτσι δουλεύει και το smart #5 BRABUS. Πρώτα σε προειδοποιεί με την παρουσία του και μετά, όταν του ζητήσεις πράξη, σε αφήνει να μετράς δευτερόλεπτα.

Ας βάλουμε από την αρχή το «5» στη σωστή θέση, για να μην το περάσεις φίλε οδηγέ (σ.σ. αναγνώστη) για άλλον έναν αυτοκινητικό κωδικό. Στη μουσική, το 5 έγινε σύμβολο έντασης και ανατροπής. Στον στίβο, ο Τζαμαϊκανός σταρ του στίβου έκανε το 100άρι να μοιάζει με μονόλογο επειδή είχε εκείνο τον αδιανόητο συνδυασμό οικονομίας κίνησης και ωμής επιτάχυνσης που σε έκανε να νιώθεις πως βλέπεις κάτι μεγαλύτερο από το ίδιο το αγώνισμα.

Στη smart, το #5 είναι η στιγμή που η μάρκα περνά σε άλλη πίστα. Το καταλαβαίνεις πριν καν δεις τα νούμερα: με μήκος 4,695 μ. (όσο δύο fortwo), πλάτος που ξεπερνά τα 1,9 μ., απόσταση από το έδαφος 197 mm και τετραγωνισμένες αναλογίες που παραπέμπουν σε σκληροτράχηλα 4×4, δεν μιλάμε για «smartάκι». Μιλάμε για κανονικό μεσαίο SUV που γεμίζει τον δρόμο και δεν έχει καμία όρεξη να ντύνεται με τη νοσταλγία των μικρών προγόνων του.

Το ενδιαφέρον είναι ότι αυτό το μεγάλωμα δεν ήρθε τυχαία. Η «νέα» smart είναι προϊόν ισότιμης συνεργασίας Geely και Mercedes-Benz: η πρώτη έχει το βάρος της τεχνολογίας, η δεύτερη κρατά το τιμόνι του σχεδιασμού. Γι’ αυτό και το #5 βγάζει αυτή την περίεργα πειστική αυτοπεποίθηση. Σύγχρονα, λεπτά LED φωτιστικά σώματα ως ταυτότητα, προβολείς CyberSparks LED+ με προσαρμοζόμενη μεγάλη σκάλα και τεχνολογία matrix που κάνει τη νύχτα μέρα, καθαρές γραμμές και μια επιβλητική αύρα που δεν χρειάζεται να ουρλιάζει. Είναι σαν τον Μπολτ στη γραμμή που δεν χρειάζεται να δείξει νεύρο για να σε κάνει να τον πάρεις στα σοβαρά.

Μπαίνοντας στην καμπίνα, καταλαβαίνεις ότι εδώ δεν έχει «σου δίνω μια οθόνη και τελείωσα». Είναι ολόκληρη σκηνοθεσία. Full HD πίνακας 10,25”, Head-Up Display εικονικής πραγματικότητας 25,6”, κεντρική OLED 13” και άλλη μία αντίστοιχη οθόνη μπροστά από τον συνοδηγό. Το βράδυ, με τον κρυφό φωτισμό του σαλονιού, βγαίνει μια οπτική υπερπαραγωγή, λες και σε βάζει σε mood πριν ξεκινήσεις. Το smart OS 2.0 έχει εύρος δυνατοτήτων που ξεφεύγει από τα συνηθισμένα, από εφαρμογές μέχρι παιχνίδια και αναπαραγωγή ταινιών στην οθόνη του συνοδηγού, αλλά η πραγματική κουβέντα δεν είναι μόνο το τι κάνει. Είναι το πώς το κάνει. Υλικά, διάκοσμος, ήχος στο κλείσιμο της πόρτας, ηχομόνωση, όλα χτίζουν την αίσθηση ότι εδώ υπάρχει σοβαρή δουλειά. Κι από τη στιγμή που αρχίζουν να παίζουν τα 20 ηχεία της Sennheiser, η 5η του Μπετόβεν είναι soundtrack στην καμπίνα.

Το δεύτερο σημείο που σε κάνει να αλλάξεις στάση είναι οι χώροι. Η άψογη εκμετάλλευση του μεταξονίου των 2,9 μ., το εντελώς επίπεδο πάτωμα και η ψηλή οροφή δίνουν έναν παραπάνω από γενναιόδωρο χώρο, με άνεση που την περιμένεις από πεντάμετρες λιμουζίνες. Και το ωραίο είναι ότι αυτό δεν μένει μόνο στη θεωρία. Πίσω, οι επιβάτες έχουν εξαιρετικά καθίσματα με ηλεκτρικές ρυθμίσεις πλάτης, «αέρα» για πόδια/κεφάλι/ώμους που επιτρέπει μέχρι και τρεις επιβάτες, ενώ οι αποσκευές δεν μπαίνουν σε δίλημμα: 630 λίτρα σε κανονικές συνθήκες, 1.530 λίτρα με αναδίπλωση. Αν μιλούσαμε αυστηρά για στίβο, θα λέγαμε ότι ο αθλητής έχει ταλέντο και σώμα για όλα. Για ταχύτητα, για αντοχή, για δουλειά.

Και μετά έρχεται η στιγμή που η κουλτούρα σταματά να είναι ωραίο περιτύλιγμα και γίνεται ουσία. Το πάτημα του γκαζιού. Το smart #5 BRABUS με έναν ηλεκτροκινητήρα μπροστά και έναν πίσω, τετρακίνηση και 646 ίππους, δεν επιταχύνει. Προκαλεί σκοτοδίνη. Τα νούμερα είναι από αυτά που δεν τα λες για να εντυπωσιάσεις, τα λες για να εξηγήσεις την αίσθηση: 0-100 σε 3,8”, και οι επιταχύνσεις 60-100 σε 1,4” και 80-120 σε 1,6” είναι σαν να βλέπεις τον Μπολτ στα 60 μέτρα, εκεί δηλαδή που οι άλλοι... τρέχουν, αυτός… αποχωρίζεται από τον χρόνο.

Το ακόμα πιο ωραίο είναι ότι αυτή η έκρηξη δεν στέκει μόνη της. Πατάει πάνω σε υποδομή. Η πλατφόρμα SEA2 της Geely, με αρχιτεκτονική 800V επιτρέπει ταχυφόρτιση έως 400 kW: 10-80% σε 18 λεπτά ή, πιο... πιασάρικα, 10 λεπτά για 318 χλμ. αυτονομίας. Η μπαταρία είναι 100 kWh (94 ωφέλιμες) και η στάνταρ AC φόρτιση 22 kW είναι λεπτομέρεια που κάνει διαφορά στην καθημερινότητα. Σε κατανάλωση, η μέση τιμή γύρω στις 22,1 kWh/100 km δίνει περίπου 425 χλμ. σε μικτές συνθήκες, ενώ το WLTP φτάνει έως 540 χλμ.

Στον δρόμο, το #5 BRABUS κάνει κάτι που πολλοί δεν περιμένουν από ένα τέτοιο μέγεθος και τέτοια ισχύ. Δεν σε κουράζει. Η smart επέλεξε διπλά ψαλίδια εμπρός και πολλαπλούς συνδέσμους πίσω. Είναι σφιχτό και διαβάζει λεπτομερώς το οδόστρωμα, αλλά χωρίς να γίνεται ενοχλητικό. Κάποιες ξερές αντιδράσεις που περνούν στην καμπίνα, τις χρεώνεις περισσότερο στις 21άρες ζάντες με χαμηλό προφίλ παρά στη ρύθμιση της ανάρτησης. Οι κλίσεις είναι μικρές για το μέγεθος, η τετρακίνηση είναι έξυπνα ρυθμισμένη και κρατά την πρόσφυση εκεί που τη χρειάζεσαι, τα φρένα είναι αποτελεσματικά με ικανοποιητική αίσθηση. Με Sport ή Brabus, το στομάχι κολλάει στο κάθισμα και ο σβέρκος στο προσκέφαλο, όμως το ενδιαφέρον είναι ότι η εμπιστοσύνη δεν χάνεται διότι έχουμε να κάνουμε με ένα δυνατό αυτοκίνητο που ξέρει να κουβαλά τη δύναμή του.

Η 5η του Μπετόβεν έγινε σύμβολο επειδή έβαλε τάξη στο χάος, ένταση στη δομή και φινάλε που σε σηκώνει από την καρέκλα. Ο Γιουσέιν Μπολτ έγινε σύμβολο επειδή έκανε την ταχύτητα να μοιάζει εύκολη, σχεδόν φυσική, σαν να γεννήθηκε για να την υπηρετεί. Η smart παίρνει αυτό το «5» και το μεταφράζει σε αυτοκίνητο. Μεγαλύτερο, σοβαρότερο, τεχνολογικά εξοπλισμένο και κυρίως με επιτάχυνση που δεν αφήνει χώρο για «ναι, αλλά».

Στη μουσική, η 5η άλλαξε εποχή.

Στο στίβο, ο Μπολτ άλλαξε τα δεδομένα.

Στη smart, το #5 αλλάζει την κλίμακα.

Κι αν η ηλεκτροκίνηση είναι αγώνας, εδώ κάποιος έχει ήδη περάσει τη γραμμή.

Η... παρτιτούρα του #5 BRABUS

Κινητήρας 2x Ηλεκτροκινητήρες Ισχύς / Ροπή 646 ίπποι / 710 Nm Κιβώτιο Αυτόματο μονής σχέσης Μετάδοση Τετρακίνηση 0-100 km/h 3,8” Τελική ταχύτητα 210 km/h Μπαταρία 100 kWh (94 kWh ωφέλιμη) Κατανάλωση (test / WLTP) 22,1 kWh/100 km / 19,9 kWh/100 km Αυτονομία (μικτή / WLTP) 425 km / έως 540 km Διαστάσεις (Μ/Π/Υ) 4.695 / 1.920 / 1.705 mm Μεταξόνιο 2.900 mm Ανάρτηση (Ε/Π) Διπλά ψαλίδια / Πολλαπλών συνδέσμων Χώρος αποσκευών 630 lt (+47 lt εμπρός) Βάρος 2.378 kg Τιμή Από 61.900 € (54.400 € με προωθητική & επιδότηση)

Φωτο: INTIME / Στ. Κυριαζής

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Insta: chris.statho

FΒ: Chris D Stathopoulos

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