Οδηγούμε το Jaecoo 7 SHS: Ο Τζουντ Μπέλιγχαμ παίζει παντού! (pics)

Δεν το(ν) έφεραν για να γεμίσει το πλάνο. Το(ν) έφεραν γιατί χωράει παντού.

Όταν ένας παίκτης βγαίνει για πρώτη φορά στη μεγάλη ευρωπαϊκή σκηνή, υπάρχουν δύο τρόποι να τον διαβάσεις. Ή ως project που ψάχνει ρόλο ή ως εργαλείο που μπαίνει κατευθείαν στο σύστημα. Ο Τζουντ Μπέλινγκχαμ ανήκει καθαρά, ξεκάθαρα δηλαδή, στη δεύτερη κατηγορία. Όχι επειδή δεν είχε προσδοκίες γύρω του, αλλά επειδή από την πρώτη στιγμή λειτούργησε σαν παίκτης που δεν περιορίζεται σε μία ζώνη. Παίζει κέντρο, πατά περιοχή, γυρίζει πίσω, κουβαλά παιχνίδι όταν σφίγγει το ματς. Δεν σου δίνει ένα στοιχείο, σου δίνει σύνολο.

Αυτή ακριβώς είναι και η λογική του Jaecoo 7 SHS στην κατηγορία των C-SUV και στην plug-in hybrid εκδοχή του. Δεν έρχεται για να κάνει εντύπωση σε μία μέτρηση ή σε μια βόλτα εντός πόλης. Έρχεται για να βρει χώρο, ρόλο και διάρκεια σε ένα γήπεδο που είναι ήδη γεμάτο και σκληρό.

Όγκος και παρουσία: Παίζει στο κέντρο, όχι στα άκρα

Το πρώτο που αντιλαμβάνεσαι είναι ότι δεν μιλάμε για «σφιχτό» αυτοκίνητο. Με μήκος 4,50 μ., πλάτος 1,86 μ. και ύψος 1,68 μ., το Jaecoo 7 SHS δηλώνει C-SUV, αλλά στον δρόμο στέκεται σαν παίκτης που γεμίζει τον χώρο. Δεν χάνεται στην κίνηση, δεν δείχνει μικρό μπροστά σε μεγαλύτερα SUV, αλλά ούτε γίνεται άγαρμπο. Είναι εκεί. Παρόν. Όπως ο χαφ που δεν εντυπωσιάζει με μία ενέργεια, αλλά σε αναγκάζει να τον υπολογίζεις σε κάθε φάση.

Η σχεδίαση υπηρετεί αυτή τη φιλοσοφία. Η μεγάλη μάσκα με τις κάθετες γρίλιες, τα λεπτά φώτα ημέρας με μοτίβο σκακιέρας λειτουργούν σαν τακτική λεπτομέρεια που δεν φωνάζουν, δείχνουν όμως ότι υπάρχει σχέδιο. Τα κύρια φώτα χαμηλά στον προφυλακτήρα και τα ανοίγματα που κατευθύνουν τον αέρα γύρω από τους εμπρός τροχούς δεν είναι διακοσμητικά. Είναι θέση στο γήπεδο. Στο πλάι, τα διακριτικά φουσκωμένα φτερά, οι αναδυόμενες χειρολαβές και η αιωρούμενη οροφή κρατούν το σύνολο πειθαρχημένο. Πίσω, η φωτεινή λωρίδα σε όλο το πλάτος και το JAECOO στο κέντρο κλείνουν το σχήμα καθαρά, χωρίς υπερβολές.

Super Hybrid System: Box-to-box λογική

Όπως ένας σύγχρονος box-to-box χαφ δεν κρίνεται στο ένα σπριντ, έτσι και το Jaecoo 7 SHS δεν ορίζεται από έναν αριθμό. Το Super Hybrid System είναι δομημένο με λογική κατανομής ρόλων. Ο θερμικός 1.5 turbo σε κύκλο Miller λειτουργεί αποδοτικά (θερμοδυναμική απόδοση 44,5%), οι δύο ηλεκτροκινητήρες 204 και 84 ίππων μοιράζονται δουλειά και υποστήριξη, ο μικρότερος λειτουργεί και ως γεννήτρια, και το αυτόματο DHT δύο σχέσεων κιβώτιο, φροντίζει να υπάρχει πάντα διαθέσιμη ισχύς χωρίς άγχος.

Οι 347 ίπποι και τα 525 Nm ροπής, δεν είναι για επίδειξη. Είναι για να καλύπτεις φάσεις. Το 0-100 σε 8,5’’ δεν είναι το headline. Το ζήτημα είναι ότι στο 60-100 και στο 80-120 το αυτοκίνητο βρίσκεται πάντα μέσα στη φάση, εκεί που γίνεται η προσπέραση και εκεί που μετράει η δύναμη χωρίς υστερία. Κίνηση μπροστά, ήπιες αντιδράσεις από στάση, αλλά καθαρή αποτελεσματικότητα όταν το παιχνίδι ανοίγει και ο ρυθμός ανεβαίνει.

Καμπίνα: Xώρος εργασίας

Μέσα, η φιλοσοφία συνεχίζεται χωρίς φανφάρες. Η απουσία του κλασικού λεβιέ από την κεντρική κονσόλα και η μεταφορά του επιλογέα στην κολώνα του τιμονιού απελευθερώνει χώρο εκεί που χρειάζεται. Χώρο για δύο smartphone, για αντικείμενα καθημερινότητας, για χρήση που επαναλαμβάνεται ξανά και ξανά. Η μεγάλη κάθετη οθόνη αφής 14,8 ιντσών είναι το κέντρο ελέγχου: γρήγορη (Qualcomm), με βάθος επιλογών, απαιτεί χρόνο εξοικείωσης, όπως κάθε σοβαρό σύστημα που δεν στηρίζεται στο εντυπωσιακό, αλλά στο λειτουργικό.

Τα φυσικά χειριστήρια για τις βασικές λειτουργίες παραμένουν εκεί που πρέπει, ο αποθηκευτικός χώρος που ψύχεται δείχνει πρακτική σκέψη και όχι marketing, ενώ οι κάμερες 560 μοιρών λειτουργούν σαν VAR στην πόλη και στο παρκάρισμα. Με μεταξόνιο 2.672 χλστ. και 500 λίτρα αποσκευών, το Jaecoo 7 SHS προσφέρει πραγματική άνεση για τέσσερις και πέντε ενήλικες. Ο οδηγός κάθεται ψηλά, τα καθίσματα έχουν ηλεκτρικές ρυθμίσεις και σωστή στήριξη, χωρίς κόλπα, χωρίς υπερβολές.

Διάρκεια: Eκεί ξεχωρίζουν όσοι αντέχουν στην Ευρώπη

Το πραγματικό τεστ δεν είναι η πρώτη εβδομάδα. Είναι το πρόγραμμα. Το Jaecoo 7 SHS μπορεί να κινηθεί ηλεκτρικά στην πόλη για αποστάσεις που καλύπτουν καθημερινές ανάγκες, μειώνοντας κόστος και κατανάλωση. Σε μεικτές συνθήκες κρατά κατανάλωση 5,8 λτ./100 χλμ. και με ρεζερβουάρ 60 λίτρων, η συνολική αυτονομία ξεπερνά τα 1.200 χλμ. με γεμάτη μπαταρία.

Η φόρτιση με AC 6,6 kW (0-100% σε περίπου 3 ώρες) και DC 40 kW (0-80% σε 20 λεπτά) δεν υπόσχεται θαύματα. Υπόσχεται χρόνο και στο σύγχρονο παιχνίδι, ο χρόνος είναι πλεονέκτημα.

Το Jaecoo 7 SHS είναι αυτοκίνητο box-to-box. Μεγάλο, ευρύχωρο, δυνατό, υβριδικό όχι ως μόδα αλλά ως εργαλείο. Νεοεισερχόμενο που μπαίνει στην κατηγορία για να βρει τον χώρο του και να τον κρατήσει και όχι για να περάσει.

Όπως ο παίκτης με τον οποίο το παραλληλίσαμε, δεν χρειάζεται να το βαφτίσεις από την πρώτη μέρα. Αρκεί να το δεις σε συνεχή... παιχνίδια. Εκεί φαίνεται ποιος ήρθε για το ντεμπούτο και ποιος ήρθε για να μείνει.

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Σύστημα κίνησης: Plug-in Hybrid (βενζίνη & ηλεκτρικό)

Κινητήρας βενζίνης: 1.499 κ.εκ., turbo, κύκλος Miller

Ισχύς βενζίνης: 143 ίπποι

Ροπή βενζίνης: 215 Nm

Ηλεκτροκινητήρες: 204 ίπποι & 84 ίπποι

Συνολική ισχύς: 347 ίπποι

Συνολική ροπή: 525 Nm

Κίνηση: Εμπρός

Κιβώτιο: Αυτόματο DHT δύο σχέσεων

Μπαταρία: 18,3 kWh

Ηλεκτρική αυτονομία (δοκιμής): 80+ χλμ.

0-100 χλμ./ώρα: 8,5’’

Τελική ταχύτητα: 180 χλμ./ώρα

Κατανάλωση WLTP: 0,7 λτ./100 χλμ.

Κατανάλωση WLTP (άδεια μπαταρία): 6,0 λτ./100 χλμ.

Κατανάλωση δοκιμής: 6,5 λτ./100 χλμ.

Διαστάσεις (ΜxΠxΥ): 4.500 x 1.865 x 1.670 χλστ.

Μεταξόνιο: 2.672 χλστ.

Χώρος αποσκευών: 500 – 1.265 λίτρα

Βάρος: 1.870 κιλά

Φόρτιση AC: 6,6 kW (0-100% σε ~3 ώρες)

Φόρτιση DC: 40 kW (0-80% σε ~20’)



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