Test Drive: Smart #3, ο Σαρλ Λεκλέρ της ηλεκτροκίνησης (pics)

Το νέο smart #3 είναι ό,τι θα ήταν ο Σαρλ Λεκλέρ αν γινόταν αυτοκίνητο: τεχνικά άψογο, ήρεμα σίγουρο, εμφανίσιμο χωρίς επιτήδευση, και με εκρηκτική απόδοση όταν το ζητήσεις. Ένα premium coupe crossover που παίζει με καθαρή τεχνική και οδηγεί τη smart σε νέα πίστα.

Το smart #3 μπαίνει στο παιχνίδι για να το αλλάξει. Έχει το βλέμμα του οδηγού που ξέρει τη γραμμή του και τη σιγουριά της ομάδας που πιστεύει στο σχέδιο. Με τη συνεργασία Mercedes-Benz και Geely να του δίνει τη βάση (στην πλατφόρμα SEA) και το Mercedes-Benz Design Studio να επιμελείται την εμφάνιση, το #3 παίζει σε νέα κατηγορία: 100% ηλεκτρικό coupe crossover με premium DNA και αθλητικό ρυθμό.

Από μπροστά, η LED μπάρα που ενώνει τα φωτιστικά σώματα και οι έντονες εισαγωγές αέρα στον χαμηλό προφυλακτήρα δίνουν την αίσθηση αγωνιστικού έτοιμου για εκκίνηση. Οι κουπέ γραμμές, η κεκλιμένη οροφή και τα τονισμένα πίσω φτερά σμιλεύουν ένα σώμα με αεροδυναμική ακρίβεια και επιθετική ισορροπία.

Η απουσία πλαισίου στα παράθυρα, οι χωνευτές χειρολαβές και οι 19άρες ζάντες αλουμινίου ενισχύουν τη σπορ παρουσία, ενώ το συνολικό μήκος των 4,4 μέτρων (20 εκ. περισσότερο από το #1) και το μεταξόνιο 2,78 μ. χαρίζουν κορμί... στημένο, με άψογο ζύγισμα. Παρά τις coupe γραμμές, ο χώρος αποσκευών των 370 λίτρων επαρκεί για κάθε σενάριο πόλης ή απόδρασης.

Καμπίνα: High-tech premium με χαρακτήρα

Μέσα, το #3 παίζει σε στυλ «επόμενης μέρας». Το ταμπλό είναι minimal, καθαρό, χωρίς διακόπτες. Στο κέντρο δεσπόζει η τεράστια οθόνη 12,8’’ Full HD, απ’ όπου ρυθμίζονται τα πάντα: λειτουργίες οδήγησης, πλοήγηση, κλιματισμός. Μπροστά από τον οδηγό, η ψηφιακή οθόνη 9,2’’ δείχνει με σαφήνεια ό,τι χρειάζεσαι.

Τα υλικά είναι στο ύψος της κατηγορίας: μαλακά πλαστικά, συνθετικό δέρμα, μεταλλικές λεπτομέρειες και σχεδιασμός που φωνάζει επιρροή από τη Mercedes. Ο επιλογέας ταχυτήτων στο τιμόνι ελευθερώνει χώρο στην κεντρική κονσόλα, ενώ τα ηλεκτρικά καθίσματα με θέρμανση και πολλαπλές ρυθμίσεις εξασφαλίζουν σωστή στάση και πλευρική στήριξη.

Η θέση οδήγησης είναι χαμηλή, φυσική, με το τιμόνι κοντά στα χέρια, σου δίνει την αίσθηση ότι «φοράς» το αυτοκίνητο. Πίσω, ο χώρος για τα πόδια είναι άνετος χάρη στο μεγάλο μεταξόνιο (2.785 mm) και το ύψος επαρκεί για επιβάτες έως 1,85 μ.. Για την καθημερινότητα, υπάρχουν πολλοί αποθηκευτικοί χώροι, από ψυχόμενο ντουλαπάκι, θήκες για ποτήρια, επενδύσεις στις πόρτες, μέχρι και κρυφό ντουλάπι κάτω από το υποβραχιόνιο. Όλα μελετημένα, όπως ένα cockpit σχεδιασμένο για συγκέντρωση.

Στο δρόμο: Οδηγική πειθαρχία και σπορ ένστικτο

Η έκδοση Pro+ της δοκιμής μας εξοπλίζεται με ηλεκτροκινητήρα 272 ίππων (200 kW) και 343 Nm ροπής στον πίσω άξονα, σε συνδυασμό με μπαταρία 66 kWh. Η επιτάχυνση 0-100 km/h έρχεται σε 5,8’’, η τελική φτάνει τα 180 χλμ./ώρα και η απόδοση είναι σταθερή, γραμμική, χωρίς υπερβολές. Στην πράξη, το smart #3 είναι εκρηκτικό όπου και όποτε χρειαστεί, δηλαδή 100% αποτελεσματικό. Αν έπρεπε να του δώσεις πρόσωπο, θα ήταν του Σαρλ Λεκλέρ: ευγενής, τεχνικός, συγκεντρωμένος, αλλά με εκείνη τη σπίθα που κάνει τη διαφορά.

Όπως ο Μονεγάσκος πιλότος της Ferrari διαβάζει κάθε στροφή, έτσι κι αυτό το smart φαίνεται να καταλαβαίνει το δρόμο. Η ανάρτηση (γόνατα MacPherson εμπρός, πολλαπλών συνδέσμων πίσω) κρατά το αμάξωμα υπό έλεγχο, απορροφά και ταυτόχρονα μεταφέρει αίσθηση. Οι κλίσεις είναι περιορισμένες, η πρόσφυση δυνατή, το τιμόνι ακριβές. Δεν παλεύει να σε εντυπωσιάσει, σε κερδίζει με τη συνέπεια και τον ρυθμό του.

Οι ρεπρίζ του (60-100 χλμ./ώρα σε 2,8’’ και 80-120 σε 3,7’’) θυμίζουν έξοδο από στροφή στη Mόντσα. Σταθερές, δυνατές, χωρίς δράμα. Η πίσω κίνηση δίνει ευχαρίστηση και συμμετοχή, ενώ το χαμηλό κέντρο βάρους και η ποιότητα κύλισης αποκαλύπτουν προσεγμένη αρχιτεκτονική. Το αυτοκίνητο κυλά αθόρυβα, στιβαρά, με ακρίβεια στην απόκριση.

Ακόμα και στην πόλη, το smart #3 έχει τη συμπεριφορά του Λεκλέρ στα paddock: ήρεμο, διακριτικό, με αυτοπεποίθηση που δεν χρειάζεται να φωνάξει. Και όταν το βάλεις στο Sport, αλλάζει ρυθμό. Σφίγγει, μαζεύεται, αποκτά εκείνη την οξυδέρκεια που κάνει το τιμόνι και το πάτημα να λειτουργούν σαν ένα σώμα. Είναι σαν να περνάς από γύρο ελεύθερων δοκιμών σε χρονομετρημένο lap.

Αυτονομία και φόρτιση: Ταχύτητα και στα pits

Η μπαταρία των 66 kWh προσφέρει αυτονομία έως 435 χλμ. WLTP και έως 468 χλμ. στην πόλη, με πραγματικές τιμές μεταξύ 340 και 390 χλμ. Το on-board charger των 22 kW είναι στάνταρ στις εκδόσεις Pro+ και Premium, μια σπάνια πολυτέλεια που σημαίνει πλήρη φόρτιση σε περίπου 3 ώρες σε σταθμό AC. Με ταχυφόρτιση DC 150 kW, το 10-80% έρχεται σε λιγότερο από μισή ώρα. Στο θέμα «ενέργεια», το smart #3 ανεφοδιάζεται πιο γρήγορα από ό,τι αλλάζει λάστιχο ένα pit crew.

Εξοπλισμός και τιμή

Η έκδοση Pro+ με τη μεγάλη μπαταρία ξεκινά από 38.490 ευρώ και φέρνει εξοπλισμό που πολλοί χρεώνουν ως optional: πανοραμική ηλιοροφή, ζάντες 19’’, κάμερα 360° με 8 αισθητήρες, ηλεκτρικά θερμαινόμενα καθίσματα, συστήματα υποβοήθησης και high-end infotainment. Το αυτοκίνητο της δοκιμής μας κοστίζει 46.490 ευρώ, χωρίς να υπολογίζεται το συνολικό όφελος των 9.500 ευρώ (smart bonus, απόσυρση, «Κινούμαι Ηλεκτρικά 3»).

Το smart #3 είναι ένα ηλεκτρικό που παίζει σαν οδηγός της Ferrari: με στυλ, ακρίβεια και αυτοσυγκράτηση. Δεν επιτίθεται, κυριαρχεί. Δεν κραυγάζει, εκτελεί. Είναι το αυτοκίνητο που καταλαβαίνει πως η ταχύτητα δεν είναι θέμα φωνής, αλλά ρυθμού, τεχνικής και ισορροπίας. Αν η ηλεκτροκίνηση είχε πιλότο-πρόσωπο, θα ήταν ο Σαρλ Λεκλέρ: συγκεντρωμένος, ευγενικός, αλλά με τη σπίθα του πρωταθλητή που δεν χρειάζεται να αποδείξει τίποτα.

Κάπως έτσι νιώθεις και πίσω από το τιμόνι του smart #3. Ότι βρίσκεσαι μέσα σε κάτι που ξέρει ακριβώς τι κάνει, χωρίς να χρειάζεται να το ακούσουν όλοι. Ένα ηλεκτρικό που δεν επιδεικνύει την τεχνολογία του, τη φοράει σαν κράνος.

Τεχνικά Χαρακτηριστικά

ΑΜΑΞΩΜΑ Τύπος κουπέ Crossover Καθίσματα 5 Πόρτες 5

ΕΠΙΔΟΣΕΙΣ Πηγή ενέργειας Ηλεκτρισμός Επιτάχυνση 0 – 100 χλμ/ώρα 5.8 δευτ Μέγιστη ταχύτητα 180 km/h Αναλογία βάρους/ισχύος 6.5 κιλά/Hp, 152.8 Hp/τόνος Αναλογία βάρους/Ροπή 5.2 κιλά/Nm, 192.7 Nm/τόνος

ΗΛΕΚΤΡΟΚΙΝΗΤΗΡΑΣ Ισχύς 272 Hp Ροπή 343 Nm Θέση Πίσω άξονας, εγκάρσια Τύπος ηλεκτροκινητήρα Σύγχρονος

ΜΠΑΤΑΡΙΑ Ακαθάριστη χωρητικότητα μπαταρίας 66 kWh Τεχνολογία μπαταρίας Οξείδιο κοβαλτίου λιθίου-νικελίου μαγγανίου (Li-NMC) Θέση μπαταρίας Κάτω από το πάτωμα Ηλεκτρική αυτονομία (WLTP) 435-455 km

ΟΓΚΟΣ ΚΑΙ ΒΑΡΗ Βάρος 1780-1810 κιλά Μέγιστο ωφέλιμο φορτίο 450-480 κιλά Ελάχιστος όγκος χώρου αποσκευών 370 l Μέγιστος όγκος χώρου αποσκευών 1160 l Επιτρεπόμενη δυνατότητα ρυμούλκησης με φρένα (12%) 1600 κιλά

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ Μήκος 4400 mm Πλάτος 1844 mm Ύψος 1556 mm Μεταξόνιο 2785 mm