Blaupunkt Mini LED 144Hz: Η απόλυτη gaming & cinematic εμπειρία που θα σου Mini αξέχαστη, έφτασε στον ΓΕΡΜΑΝΟ!

Αν ψάχνεις την επόμενη μεγάλη αναβάθμιση για το σαλόνι σου, η Blaupunkt μόλις έθεσε νέα δεδομένα στην κατηγορία των premium τηλεοράσεων. Οι νέες Blaupunkt Mini LED Google TVs είναι πλέον διαθέσιμες στα καταστήματα ΓΕΡΜΑΝΟΣ και στο Germanos.gr, φέρνοντας τεχνολογία αιχμής σε ασυναγώνιστη σχέση ποιότητας-τιμής.

Γιατί όλοι μιλούν για τις νέες Blaupunkt Mini LED;

Η σειρά, που περιλαμβάνει τα μοντέλα 55MCG8000S (55'') και 65MCG8000S (65''), σχεδιάστηκε για όσους δεν συμβιβάζονται στην ποιότητα της εικόνας.

Τεχνολογία Mini LED & 4K Ultra HD : Ξέχασε το "γκρι" μαύρο. Με ανεξάρτητες ζώνες τοπικού ελέγχου φωτεινότητας (local dimming), οι νέες τηλεοράσεις προσφέρουν εκπληκτική αντίθεση, βαθύ μαύρο και φωτεινότητα που αγγίζει τα 1000 nits, κάνοντας το περιεχόμενο HDR και Dolby Vision να "ζωντανεύει".

Ρυθμός Ανανέωσης 144Hz – Το όνειρο κάθε Gamer : Εδώ είναι που η Blaupunkt κάνει τη διαφορά. Με ρυθμό ανανέωσης 144Hz , η κίνηση είναι πιο ομαλή από ποτέ. Είτε παίζεις στο PS5/Xbox είτε παρακολουθείς έντονη αθλητική δράση, το ghosting και οι καθυστερήσεις ανήκουν στο παρελθόν.

Google TV & Smart Ευκολία : Με το ενσωματωμένο Google TV , έχεις όλες τις αγαπημένες σου εφαρμογές (Netflix, Disney+, YouTube, Cosmote TV, EON) σε ένα σημείο, με προσωποποιημένες προτάσεις και φωνητικό έλεγχο μέσω Google Assistant.

Ήχος που σε περιβάλλει: Η εμπειρία ολοκληρώνεται με ισχυρά ηχεία και extra subwoofer (έως 40W στο μοντέλο 65''), υποστηρίζοντας Dolby Atmos για κινηματογραφική αίσθηση.

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Μπορείς να αποκτήσεις τη δική σου Blaupunkt Mini LED με έως 36 δόσεις (ή έως 12 άτοκες), κάνοντας την premium τεχνολογία πιο προσιτή από ποτέ.

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