«Ασημένιος» ο Τσελίδης στο Grand Slam του Τατζικιστάν

Ο Θόδωρος Τσελίδης επέστρεψε δυναμικά στα μετάλλια, κατακτώντας το ασημένιο στην κατηγορία των -90 κιλών, στο Grand Slam του Ντουσάνμπε στο Τατζικιστάν.

Ο «χάλκινος» Ολυμπιονίκης του 2024 πραγματοποίησε εξαιρετική πορεία, φτάνοντας μέχρι τον τελικό της διοργάνωσης.

Ο Έλληνας τζουντόκα μπήκε απευθείας από τον δεύτερο γύρο, όπου αντιμετώπισε τον νεαρό Καζάκο Νουρζάν Μπισένοφ. Παρά τη διαφορά εμπειρίας και σωματοδομής, ο αντίπαλός του έβαλε δύσκολα στον Τσελίδη, με τον αγώνα να κρίνεται τελικά στο golden score, όταν ο Καζάκος τιμωρήθηκε με τρίτο σίντο για παθητικότητα.

Στη συνέχεια, ο Τσελίδης ανέβασε ρυθμό. Στον επόμενο γύρο νίκησε με ίπον τον Ρώσο Ελντέρ Αλακβερντίεβ, εξασφαλίζοντας την πρόκριση στα ημιτελικά. Εκεί ξεπέρασε και το εμπόδιο του Μολδαβού Μιχαΐλ Λατίσεφ, επίσης με ίπον, παίρνοντας το εισιτήριο για τον μεγάλο τελικό.

Στην τελευταία αναμέτρηση της διοργάνωσης, βρέθηκε απέναντι στον Ρώσο Μανσούρ Λορσάνοφ, ο οποίος είχε εξίσου εντυπωσιακή πορεία. Ο τελικός ήταν ιδιαίτερα ισορροπημένος, με αμφότερους τους αθλητές να δέχονται παρατηρήσεις για παθητικότητα. Η κανονική διάρκεια ολοκληρώθηκε χωρίς σκορ και η μάχη μεταφέρθηκε στο golden score. Εκεί, έπειτα από σκληρή διεκδίκηση, ο Τσελίδης τιμωρήθηκε με τρίτο σίντο, δίνοντας τη νίκη και το χρυσό μετάλλιο στον αντίπαλό του.

Αυτό αποτελεί το πέμπτο μετάλλιο της καριέρας του σε Grand Slam, μετά το χρυσό που κατέκτησε τον Μάρτιο του 2024 στην Τασκένδη, καθώς και τρία ακόμη χάλκινα. Επιπλέον, στο ενεργητικό του περιλαμβάνονται δύο χάλκινα μετάλλια σε Ευρωπαϊκά Πρωταθλήματα και ένα ακόμη χάλκινο σε Grand Prix.