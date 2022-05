Ο Στέφανος ήθελε, αλλά ο Ρούνε... μπορούσε (vids)

Απογοητευτικός ο κορυφαίος Έλληνας τενίστας, «παραδόθηκε» με 7-5, 3-6, 6-3, 6-4 στον νεαρό τενίστα (Νο.40) σε 3 ώρες και αποχαιρέτησε το Παρίσι, την πόλη όπου πέρυσι διεκδίκησε τον πρώτο Grand Slam τίτλο του.

Παίζοντας παθητικά στο μεγαλύτερο μέρος του αγώνα, ο Στεφ έκανε... μάγκα τον αντίπαλό του, που εκμεταλλεύτηκε την εμφάνιση-δώρο του Στεφ και διατηρώντας την ψυχραιμία του μέχρι το τέλος, πέρασε στον πρώτο major προημιτελικό της καριέρας του.

Όταν ο Τσιτσιπάς κατάλαβε ότι η τακτική του δεν απέδιδε, και άλλαξε τον τρόπο παιχνιδιού του πιέζοντας περισσότερο τον Ρούνε, ήταν πλέον αργά και δεν είχε χρόνο για να κάνει τη μεγάλη ανατροπή. Πάλεψε, πάντως, μέχρι τον τελευταίο πόντο, όμως ο πιτσιρικάς βρήκε μεγάλα σερβίς την κατάλληλη στιγμή και σφράγισε την τεράστια πρόκριση.

Κρίμα, πάντως, διότι ο Τσιτσιπάς δεν εκμεταλλεύτηκε την κλήρωση-δώρο, που του έδινε το δικαίωμα να ονειρεύεται τη δεύτερη σερί πρόκριση στον τελικό. Η... κακή μέρα, βέβαια, φάνηκε από το πρωί, καθώς ξόδεψε υπερβολική ενέργεια στους δύο πρώτους γύρους για να κάμψει την αντίσταση κατώτερων (θεωρητικά) αντιπάλων. Και αυτό, πιθανότατα, τον έκανε να αδειάσει, κυρίως ψυχολογικά.

Γιατί, μπορεί ο Ρούνε να έκανε την εμφάνιση της ζωής του, αλλά αυτός που τον έκανε να φαίνεται έτσι ήταν ο Στεφ. Μεγάλο ταλέντο ο νεαρός, υπέροχα χτυπήματα, όμως δεν είναι... Αλκαράθ! Λίγο καλύτερα να έπαιζε ο Τσιτσιπάς και, βασικά, με καλύτερη τακτική, τα πράγματα λογικά θα ήταν διαφορετικά.

Τα μηνύματα, πάντως, στο ξεκίνημα του αγώνα ήταν θετικά, καθώς ο Στέφανος προηγήθηκε με 1-3, μετά από ένα εξαιρετικό γκέιμ. Όσο καλός, όμως, ήταν σε αυτό το γκέιμ, τόσο κακός ήταν στο επόμενο, με αποτέλεσμα να πάρει ο Ρούνε πίσω το μπρέικ και να κάνει το 2-3.

Παρότι ο Στέφανος είχε δύο μπρέικ πόιντ στο 3-4, αυτός που πήρε κεφάλι ήταν ο Ρούνε και μετά το μπρέικ στο ενδέκατο γκέιμ (6-5), με ψυχραιμία έκλεισε το σετ εκμεταλλευόμενος το τρίτο σετ πόιντ του.

Είχε, μάλιστα, και τριπλό μπρέικ πόιντ στο τρίτο γκέιμ του δεύτερου σετ, ωστόσο ο Τσιτσιπάς έμεινε όρθιος, δείχνοντας ότι αυτό θα μπορούσε να είναι το ξεκίνημα της μεγάλης αντεπίθεσης. Πράγματι, ανέβασε την απόδοσή του, αλλά και πάλι δεν ήταν ο καλός Στεφ του χώματος.

Παρόλα αυτά, εκμεταλλεύτηκε τη μοναδική ευκαιρία του για μπρέικ στο 3-4 και κράτησε με ευκολία στη συνέχεια το σερβίς του, για να φέρει το ματς στα ίσα. Όσοι περίμεναν ότι ο Ρούνε θα έπαιρνε από εκείνο το σημείο την... κάτω βόλτα, έκαναν μεγάλο λάθος...

Συνέχισε να ταλαιπωρεί τον Τσιτσιπά με τα drop shots του και να τον εκτελεί και από τις δύο πλευρές, οπότε το μπρέικ δεν άργησε να έρθει. Ο Δανός «έσπασε» τον Στεφ στο έκτο γκέιμ και μετά δεν κινδύνεψε ιδιαίτερα στο δικό του σερβίς, φτάνοντας στο... σοκαριστικό 2-1!

Ακόμα πιο σοκαριστική, βέβαια, ήταν η εξέλιξη του τέταρτου σετ, με τον Δανό να παίρνει κεφάλι με 5-2! Σε εκείνο το σημείο «ξύπνησε» καθυστερημένα ο Τσιτσιπάς και έκανε την τελική του επίθεση, μειώνοντας σε 5-4 και βάζοντας επιπλέον πίεση στον μικρό.

Ο Ρούνε, ωστόσο, στάθηκε στο ύψος των περιστάσεων: έσβησε τρία μπρέικ του Στεφ, κυρίως με το καλό του σερβίς, και εκμεταλλευόμενος το πρώτο του ματς πόιντ έκλεισε τον αγώνα και... στεναχώρησε το Philippe Chatrier, που προσπαθούσε να «σπρώξει» τον Τσιτσιπά στην ανατροπή. Μπράβο, πάντως, στον 19χρονο τενίστα, που δεν έχασε την αυτοκυριαρχία του!

Ο Ρούνε είχε 54 winners και 38 αβίαστα, ενώ ο Τσιτσιπάς είχε αντίστοιχα 41 και 33. Ο Στεφ δεν σέρβιρε και όπως θα ήθελε, με 64% πίσω από το πρώτο σερβίς και 56% πίσω από το δεύτερο.

Έχουμε τώρα, λοιπόν, σκανδιναβικό προημιτελικό, καθώς ο Νορβηγός Κάσπερ Ρουντ άφησε εκτός τον Χούμπερτ Χούρκατς με 6-2, 6-3, 3-6, 6-3 και προκρίθηκε και αυτός για πρώτη φορά σε οκτάδα σλαμ.

Ο Στεφ, από την άλλη, στρέφει το βλέμμα του στη σεζόν στο χορτάρι, ελπίζοντας ότι με την κατάλληλη προετοιμασία θα μπορέσει (επιτέλους) να κάνει μια καλή πορεία στο Wimbledon, έστω και αν η διοργάνωση δεν έχει βαθμούς. Και το λέμε αυτό, διότι ο ίδιος ο Τσιτσιπάς έχει πει ότι πάνω από όλα τον ενδιαφέρουν οι βαθμοί...

Junior champ to QFs at first #RolandGarros@holgerrune2003 ❤️ Paris pic.twitter.com/iLYJosoYh2