Ούτε στο Μόντε Κάρλο ο Τιμ

Ο 28χρονος Αυστριακός, πρώην Νο.3 στον κόσμο, επρόκειτο να αγωνιστεί στο χωμάτινο Masters του Μόντε Κάρλο (10/4), όμως απέσυρε τη συμμετοχή του από τη διοργάνωση. Όλα αυτά λίγες μέρες μετά το... σύντομο πέρασμά του από το τουρνουά Challenger της Μαρμπέγια, όπου έπαιξε μόνο σε ένα ματς, και ένα θετικό τεστ Covid.

Ο κάτοχος ενός Grand Slam τίτλου έχει να αγωνιστεί στο tour από τον περασμένο Ιούνιο, καθώς ταλαιπωρήθηκε από σοβαρό τραυματισμό στο χέρι.

Προτίμησε να κάνει την επανεμφάνισή του σε διοργάνωση μικρότερης κατηγορίας και να ταξιδέψει στη συνέχεια για τα... δύσκολα του Μονακό, όμως χάλασαν για μια ακόμα φορά τα σχέδιά του και μένει να δούμε αν θα βρεθεί μια εβδομάδα μετά στο 250άρι του Βελιγραδίου.

Mε ανάρτησή του στα social media, πάντως, έκανε γνωστό ότι πλέον αισθάνεται καλύτερα και πως είναι αρνητικός στον κορωνοϊό.

Hey guys!

I hope you’re all well!



A short update:

I am finally negative and I feel much better!

Thank you for all your messages! I really appreciate it! 🙏🏻



I'm going to have a medical check-up, so I can get back on track! 🎾



I wish you all a nice Thursday! pic.twitter.com/57kvfKjpQw