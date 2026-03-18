Ξεκινάει στο Μαϊάμι ο Τσιτσιπάς

Ο Στέφανος Τσιτσιπάς έμαθε τον πρώτο του αντίπαλο στο Miami Open (ATP 1000).

Ο κορυφαίος Έλληνας τενίστας (Νο.51) θα τεθεί αντιμέτωπος με τον Βρετανό qualifier Άρθουρ Φέρι (No.174) για πρώτη φορά στην καριέρα του και ο αγώνας θα αρχίσει περίπου στη 1 τα ξημερώματα της Πέμπτης (19/3), με τηλεοπτική μετάδοση από το Cosmote Sport 6.

Αν ο Στέφανος επιβεβαιώσει τα προγνωστικά και περάσει στον δεύτερο γύρο, τότε θα πέσει πάνω στον Άλεξ Ντε Μινόρ, Νο.5 του ταμπλό. Και μπορεί ο Τσιτσιπάς να προηγείται στο head to head με 11-1, όμως ο 27χρονος Αυστραλός είναι... άλλος παίκτης τα τελευταία χρόνια και σίγουρα θα είναι το φαβορί για την πρόκριση.

Στη διοργάνωση μετέχει και η Μαρία Σάκκαρη, που έχει μπάι στον πρώτο γύρο και στον δεύτερο θα παίξει με τη νικήτρια του ματς Παρκς-Κράους. Ο αγώνας θα γίνει την Παρασκευή (20/3).