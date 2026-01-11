Σήκωσε το τρόπαιο στο Μπρίσμπεν ο Μεντβέντεφ (vids)

Ιδανικά ξεκίνησε η σεζόν για τον Ντανίλ Μεντβέντεφ στο Μπρίσμπεν της Αυστραλίας (ATP 250),

Ο άλλοτε Νο.1 τενίστας στον κόσμο (Νο.13 πλέον) επικράτησε με 6-2, 7-6(1) του Αμερικανού Μπράντον Νακασίμα (Νο.33) σε 95 λεπτά και κατέκτησε τον 22ο δεύτερο τίτλο της καριέρας του. To αξιοσημείωτο είναι ότι όλα του τα τρόπαια έχουν έρθει σε διαφορετικές πόλεις!

Η αλήθεια είναι ότι μετά από μια απογοητευτική διετία στο tour, o 29χρονος Ρώσος βρίσκεται ξανά σε ανοδική πορεία και μπορεί να είναι απειλητικός στο Australian Open, μια διοργάνωση όπου ήταν φιναλίστ το 2021, το 2022 και το 2024.

Με την εξαιρετική εβδομάδα στο Μπρίσμπεν θα κερδίσει και μια θέση στην παγκόσμια κατάταξη, οπότε θα πάει στη Μελβούρνη ως Νο.12 του κόσμου.

22 titles. 22 different events.



Brisbane is now part of the journey 🏆@DaniilMedwed #BrisbaneTennis pic.twitter.com/10553meWGJ — Tennis TV (@TennisTV) January 11, 2026