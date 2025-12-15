Ξαναψήφισαν Σαμπαλένκα οι δημοσιογράφοι

Για δεύτερη διαδοχική φορά η Αρίνα Σαμπαλένκα αναδείχτηκε κορυφαία τενίστρια της σεζόν, μετά από ψηφοφορία στην οποία έλαβαν μέρος δημοσιογράφοι από όλο τον κόσμο.

Και δικαιότατα, φυσικά, αφού η 27χρονη Λευκορωσίδα κατέκτησε φέτος δύο major τίτλους και ολοκλήρωσε τη χρονιά στο Νο.1 της παγκόσμιας κατάταξης.

Πιο βελτιωμένη παίκτρια αναδείχτηκε η Αμάντα Ανισιμόβα, που κατέκτησε φέτος τα δύο πρώτα της 1000άρια (Ντόχα, Πεκίνο), έπαιξε σε δύο τελικούς Grand Slam (Wimbledon, US Open) και έκανε το ντεμπούτο της στο Top 10.

Comeback player ψηφίστηκε η Μπελίντα Μπέντσιτς, που επέστρεψε στη δράση μετά τη γέννηση της κόρης της τον Απρίλιο του 2024 και κατάφερε να σηκώσει δύο τίτλους (Άμπου Ντάμπι, Τόκιο), αλλά και να παίξει στα ημιτελικά του Wimbledon.

Newcomer της χρονιάς ήταν η 19χρονη Καναδή Βικτόρια Εμπόκο, που ξεκίνησε τη σεζόν εκτός Top 300 και την ολοκλήρωσε στο Νο.18! Σήκωσε το τρόπαιο στο Μόντρεαλ μπροστά στους συμπατριώτες της και μετά από μια μικρή «πτώση» αποχαιρέτησε τη χρονιά με τον τίτλο στο Χονγκ Κονγκ.

Οι Κατερίνα Σινιάκοβα-Τέιλορ Τάουνσεντ, τέλος, αναδείχτηκαν η κορυφαία ομάδα διπλού, αφού κέρδισαν το Australian Open και έφτασαν στον τελικό του US Open. Η Τσέχα ολοκλήρωσε τη σεζόν στο Νο.1, ενώ η Αμερικανίδα έφτασε φέτος για πρώτη φορά στην κορυφή.