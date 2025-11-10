Πρώτο βήμα από Φριτζ στο Τορίνο (vid)

Ο Τέιλορ Φριτζ νίκησε στα δύο σετ τον Λορέντζο Μουζέτι και έβαλε βάσεις πρόκρισης στα ημιτελικά του ATP Finals για δεύτερη σερί χρονιά.

Σαφώς πιο φρέσκος από τον αντίπαλό του, ο 28χρονος Αμερικανός (Νο.6) έκανε εξαιρετική εμφάνιση στην πρεμιέρα του και επικράτησε με 6-3, 6-4 σε 1 ώρα και 42 λεπτά. Σίγουρα είναι ικανός να κάνει... ζημιές σε αυτή τη διοργάνωση!

Ο 23χρονος Ιταλός (Νο.9), από την πλευρά του, έκανε ό,τι μπορούσε στο ντεμπούτο του στο τουρνουά, αλλά από κάποιο σημείο και μετά φάνηκε ότι είχε ξεμείνει από δυνάμεις και ιδέες...

Μην ξεχνάμε, άλλωστε, ότι έπαιξε τέσσερα σερί ματς στην Αθήνα από την περασμένη Τετάρτη και το Σάββατο έδωσε σκληρή μάχη τριών ωρών με τον Νόβακ Τζόκοβιτς στον τελικό. Ταξίδεψε στη συνέχεια για την Ιταλία και έπρεπε να συνηθίσει μια νέα επιφάνεια, πιο αργή από αυτή του Hellenic Championship.

Αξίζει να σημειωθεί ότι ο Φριτζ είχε μέχρι σήμερα τρεις σερί ήττες από τον Μουζέτι, τον οποίο δεν είχε νικήσει τα τελευταία τρία χρόνια!

Στη δεύτερη μέρα του Jimmy Connors Group (11/11) ο Φριτζ θα αναμετρηθεί με τον Κάρλος Αλκαράθ (15.00) και ο Μουζέτι με τον Άλεξ Ντε Μινόρ (21.30).

Το σημερινό πρόγραμμα στην Inalpi Arena ολοκληρώνεται σήμερα με την πρώτη εμφάνιση του περσινού νικητή Γιάνικ Σίνερ, που θα τεθεί αντιμέτωπος με τον Φίλιξ Οζέ Αλιασίμ (21.30, Cosmote Sport 6) για το Βjorn Borg Group.