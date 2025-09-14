Θάνος αντί Στέφανου στο διπλό της εθνικής

Ο Αριστοτέλης Θάνος θα πάρει τη θέση του Στέφανου Τσιτσιπά στο διπλό της εθνικής κόντρα στη Βραζιλία για το World Group I του Davis Cup.

Αν και ο Στέφανος ήθελε να αγωνιστεί κανονικά και να έχει σήμερα στο ΟΑΚΑ διπλή αποστολή, έγινε το λογικό και θα κρατήσει δυνάμεις εν όψει της μεγάλης αναμέτρησης με τον Ζοάο Φονσέκα, που ενδεχομένως να κρίνει και την έκβαση του tie.

Ο Θάνος, λοιπόν, θα ενώσει τις δυνάμεις του με τον Πέτρο Τσιτσιπά στον αγώνα με τους πολύ έμπειρους στο διπλό Ραφαέλ Μάτος-Μαρσέλο Μέλο.

Θυμίζουμε ότι μετά τις χθεσινές νίκες των Τσιτσιπά-Φονσέκα, το σκορ στο tie είναι στο 1-1, οπότε όποια ομάδα νικήσει στο διπλό θα πάρει σημαντικό προβάδισμα για την πρόκριση.

Το διπλό θα αρχίσει στις 17.00 και θα ακολουθήσουν τα ματς Τσιτσιπάς-Φονσέκα και Σακελλαρίδης-Γουίλντ.

Αν, ωστόσο, η σειρά κριθεί στο τέταρτο παιχνίδι, δεν θα χρειαστεί να γίνει το πέμπτο.