Ξημερώματα Τρίτης η πρεμιέρα της Σάκκαρη στο Μεξικό

Η Μαρία Σάκκαρη ετοιμάζεται να ξεκινήσει την πορεία της στην αγαπημένη της Γουαδαλαχάρα.

Η κορυφαία Ελληνίδα τενίστρια, Νο.55 στον κόσμο, αντιμετωπίζει στον πρώτο γύρο την Έλσα Ζακεμό (Νο.83) και ο αγώνας τους θα αρχίσει στις 3 τα ξημερώματα της Τρίτης (9/9, Novasports 6).

Οι δύο παίκτριες συναντήθηκαν φέτος και στον πρώτο γύρο του Roland Garros, όπου η Μαρία είχε γνωρίσει οδυνηρή ήττα στα δύο σετ.

Η νικήτρια του αγώνα θα παίξει στη φάση των «16» με την Ελίζ Μέρτενς, επικεφαλής του ταμπλό (Νο.22 στον κόσμο), που έχει περάσει με μπάι στον δεύτερο γύρο.

Θυμίζουμε ότι η Μαρία είχε κατακτήσει τον τίτλο στη μεξικανική πόλη το 2023, όταν η διοργάνωση ήταν της κατηγορίας WTA 1000.