Στον τελικό του Σινσινάτι η Παολίνι

Η Ιταλίδα επικράτησε δύσκολα της Βερόνικα Κουντερμέτοβα με 6-3, 6-7 (2), 6-3 και πήρε το δεύτερο εισιτήριο για τον τελικό της Δευτέρας, μετά από την Ίγκα Σβιόντεκ.

Δεν είχε εύκολο απόγευμα, δεν κινδύνεψε όμως και άμεσα, αφού στο μεγαλύτερο μέρος του αγώνα είχε το προβάδισμα. Στο 1ο σετ πήρε τα 3 τελευταία games και μετέτρεψε το 3-3 σε 6-3, για να αποκτήσει το πάνω χέρι στον ημιτελικό.

Στη συνέχεια προηγήθηκε με 4-2 και με 5-3 στο 2ο σετ, αλλά η Κουντερμέτοβα πάλεψε και βρήκε αντίδραση, καταφέρνοντας να ισοφαρίσει σε 5-5 και τελικά να «κλέψει» το σετ στο tie-break, όπου έχασε μόλις 2 πόντους.

Δεν πτοήθηκε η Παολίνι, που έκανε νέο break στο 6ο game του 3ου σετ και απέκτησε ξανά προβάδισμα νίκης, στο 4-2. Στο επόμενο game λίγο έλειψε να γίνει νέο comeback από την Κουντερμέτοβα, όμως η Ιταλίδα κατάφερε να σβήσει 3 break points και να κρατήσει το σερβίς της, φτάνοντας στο 5-2. Στο 9ο game ήταν πιο εύκολα τα πράγματα, αφού η Παολίνι δεν έχασε ούτε πόντο και «σφράγισε» την πρόκριση με το love service game.

Η Ιταλίδα θα βρεθεί για 5η φορά στην καριέρα της σε μεγάλο τελικό. Θυμίζουμε πως ήταν φιναλίστ στο Roland Garros και στο Wimbledon πέρσι, ενώ σε 1000άρια έχει άλλους δύο τελικούς, που τους κέρδισε αμφότερους, στο Ντουμπάι πέρσι και στη Ρώμη φέτος.

Συνολικά θα είναι ο 9ος τελικός της καριέρας της και θα διεκδικήσει τον 4ο τίτλο της (3-5). Απέναντί της θα έχει την Ίγκα Σβιόντεκ, μια παίκτρια που χάνει εξαιρετικά σπάνια σε τελικούς, ενώ έχει και το τέλειο ρεκόρ του 5-0 στα μεταξύ τους.