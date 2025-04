Μεταξύ σοβαρού και αστείου (;), οι δύο αθλητές ανέφεραν ότι δεν έχουν καταλήξει ακόμα στο μέρος που θα γίνει η τελετή, όμως γίνεται «μάχη» μεταξύ Ελλάδας και Ισπανίας.

Όπως είπε και ο Στέφανος, το βέβαιο είναι ότι θα γίνει στη Μεσόγειο!

Δείτε τις δηλώσεις τους στην κάμερα της ATP...

Is there a Mediterranean wedding on the cards? 👀💍@steftsitsipas @paulabadosa pic.twitter.com/cLow7VLUC9