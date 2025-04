Νίκησε και περιμένει ο Αλκαράθ (vid)

Ασταμάτητος ο 21χρονος Ισπανός (Νο.2), επικράτησε του 26χρονου Αυστραλού (Νο.7) με 7-5, 6-3 και έκλεισε θέση στα ημιτελικά της διοργάνωσης για τρίτη φορά στην καριέρα του. Τρέχει, μάλιστα, σερί 13-0 στο Barcelona Open, ως νικητής τις σεζόν 2022 και 2023 (δεν αγωνίστηκε πέρυσι)!

Ο πρωταθλητής του Μόντε Κάρλο έχει τώρα οκτώ διαδοχικές νίκες στο tour και θα προσπαθήσει να διευρύνει αύριο (19/4) το σερί του, κόντρα σε Στέφανο Τσιτσιπά ή Αρτούρ Φις.

Εκτός των άλλων, το ρεκόρ του στο χώμα από τον περασμένο Μάιο είναι 20-1, με τη μοναδική του ήττα του να έχει έρθει στον τελικό των Ολυμπιακών Αγώνων από τον Νόβακ Τζόκοβιτς.

Ο Καρλίτος αντιμετώπισε αρκετές δυσκολίες στο πρώτο σετ (έμεινε δύο φορές πίσω με μπρέικ), όμως βγήκε «αλώβητος» και ανεβάζοντας την απόδοσή του στο δεύτερο, έφτασε στον τέταρτο φετινό ημιτελικό του. Είναι η 23η νίκη του για τη φετινή σεζόν, που τον φέρνει μόνο στην πρώτη θέση της λίστας (ο Ντε Μινόρ έχει 22).

Αξίζει να σημειωθεί ότι ο νεαρός τενίστας έχει κερδίσει και τις έξι αναμετρήσεις του με τον Στέφανο, δύο από τις οποίες έγιναν στη Βαρκελώνη.

He means BUSINESS 🤵‍♂️@carlosalcaraz finishes off de Minaur in straight sets to reach the Barcelona semis!#BCNOpenBS pic.twitter.com/b5AJWMAPwG