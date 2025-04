Συμπλήρωσε την οκτάδα ο Ντε Μινόρ (vid)

Ο 26χρονος Αυστραλός (Νο.7) επικράτησε του 23χρονου Βρετανού (Νο.74) με 6-1, 6-2 σε μόλις 62 λεπτά και πέρασε ένα ξεκούραστο απόγευμα, όπως και ο επόμενος αντίπαλός του, ο Κάρλος Αλκαράθ!

Ο Ντε Μινόρ έφτασε τους 50 προημιτελικούς καριέρας και θα προσπαθήσει να πετύχει την πρώτη νίκη του σε βάρος του 21χρονου Ισπανού (Νο.2), καθώς μέχρι τώρα έχει τρεις ήττες σε ισάριθμους αγώνες.

Ο νικητής αυτού του ματς θα παίξει με Στέφανο Τσιτσιπά ή Αρτούρ Φις στους «4», ενώ στον άλλο ημιτελικό θα διασταυρωθούν τα ζευγάρια Χατσάνοφ-Νταβίντοβιτς και Ρούνε-Ρουντ.

Clay-court clinic, Aussie edition 💪 🇦🇺



Another @alexdeminaur masterclass, easing past Fearnley 6-1 6-2, to seal the final QF spot in Barcelona!@bcnopenbs | #BCNOpenBS pic.twitter.com/xSj5nFUfv7