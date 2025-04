Ξεκούραστα στους «8» ο Αλκαράθ (vids)

Σε εξαιρετική κατάσταση ο δύο φορές νικητής της διοργάνωσης (Νο.2), χρειάστηκε μόνο 71 λεπτά για να ξεπεράσει το εμπόδιο του Λάσλο Τζέρε (Νο.80) με 6-2, 6-4 και συνεχίζει την πορεία προς τον δεύτερο συνεχόμενο τίτλο του.

Ο 21χρονος Ισπανός έκανε μεγάλη εμφάνιση στο πρώτο σετ και το κατέκτησε με συνοπτικές διαδικασίες, όμως ο Σέρβος ανέβασε στη συνέχεια την απόδοσή του και προηγήθηκε με 2-4 στο δεύτερο.

Αυτό το μπρέικ «ξύπνησε» τον Καρλίτος, που έβαλε αμέσως μετά το πόδι στο γκάζι και με τέσσερα σερί γκέιμ σφράγισε την πρόκριση.

Ο νικητής του Μόντε Κάρλο τρέχει τώρα ένα σερί 7-0 στο tour και έχει φέτος έξι προημιτελικούς, όσους και ο Φραν Σερούντολο που πέρασε νωρίτερα στην πρώτη θέση της σχετικής λίστας.

Ο επόμενος αντίπαλος του Αλκαράθ θα προκύψει από το ματς Φέρνλι-Ντε Μινόρ και όποιος πάρει το εισιτήριο για τα ημιτελικά, θα βρει εκεί Στέφανο Τσιτσιπά ή Αρτούρ Φις.

Στους άλλους προημιτελικούς θα αναμετρηθούν Χατσάνοφ-Νταβίντοβιτς και Ρούνε-Ρουντ.

