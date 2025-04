Κι άλλος προημιτελικός για τον Φις (vid)

Παίζοντας για άλλη μια φορά πολύ καλό τένις, ο 20χρονος Γάλλος (Νο.14) επικράτησε του 27χρονου Ισπανού (Νο.49) με 6-3, 6-2 και πέρασε στον τέταρτο σερί προημιτελικό του (Indian Wells, Μαϊάμι, Μόντε Κάρλο, Βαρκελώνη). Είναι, μάλιστα, η δεύτερη διαδοχική χρονιά που φτάνει στους «8» της συγκεκριμένης διοργάνωσης.

Eκτός των άλλων, έγινε και ο τρίτος τενίστας που φτάνει τους πέντε προημιτελικούς τη φετινή σεζόν, μετά τους Κάρλος Αλκαράθ και Φραν Σερούντολο.

Ο νεαρός Γάλλος περιμένει τώρα να μάθει τον επόμενο αντίπαλό του και αυτός θα προκύψει από τη μονομαχία του Στέφανου Τσιτσιπά με τον Σεμπ Κόρντα, που αναμένεται να αρχίσει τις 17.00 (Cosmote Sport 6).

Αξίζει να σημειωθεί ότι απέναντι στον 26χρονο Έλληνα έχει δύο νίκες σε ισάριθμους αγώνες, αλλά έχουν αναμετρηθεί μόνο σε indoor hard courts (Αμβέρσα 2023, Bασιλεία 2024).

Ο δεύτερος προημιτελικός που θα γίνει γνωστός σήμερα θα βγει από τα ματς Ρούνε-Μπάες και Μετζέντοβιτς-Ρουντ.

Allez Arthur 🇫🇷



Arthur Fils becomes the third man this century to reach multiple Barcelona quarter-finals before turning 21 after Nadal and Alcaraz!#BCNOpenBS pic.twitter.com/xwZecqA7X1