Τι έγινε ρε παιδιά; Νέος προπονητής του Τζόκοβιτς ο Μάρεϊ! (vid)

Ο Νόβακ Τζόκοβιτς έριξε βόμβα τενιστικών μεγατόνων, καθώς ανακοίνωσε πως ο Άντι Μάρεϊ θα είναι το 2025 ο νέος του προπονητής!

Πώς το λέει εκείνο το, τρόπον τινά, ρητό στ' αγγλικά; "From enemies, to rivals, to friends, to lovers¨; Κάπως έτσι, τέλος πάντων.

Το αυτό θα συμβεί με κάθε επισημότητα το 2025 μεταξύ Νόβακ Τζόκοβιτς και Άντι Μάρεϊ: ο κάτοχος 24 Grand Slams ανακοίνωσε πως ο αλλοτινός «εχθρός» του εντός των κορτ θα περάσει στο εγγύς μέλλον στην απέναντι πλευρά, μιας και θα είναι ο επόμενος προπονητής του!

Η αλήθεια είναι πως οι δυο τους, παρά τις όποιες αγωνιστικές τους κόντρες στα Majors αλλά και τα μικρότερα τουρνουά, διατηρούσαν πάντα καλές σχέσεις, από τότε που ήταν παιδιά.

«Είμαι πραγματικά ενθουσιασμένος και ανυπομονώ να περάσω χρόνο στην ομάδα του Νόβακ αυτή τη φορά, βοηθώντας τον να πετύχει τους στόχους του», ήταν η πρώτη τοποθέτηση του Σκωτσέζου, ο οποίος αναμένεται να δουλέψει στο πλευρό του Σέρβου κατά την περίοδο της προετοιμασίας του για το Australian Open του 2025 και να τον «συνοδεύσει» από κει και πέρα μέσα στη χρονιά.

«Ποτέ δεν του άρεσε η συνταξιοδότηση», αστειεύτηκε ο Νόλε, πειράζοντας τον νέο του προπονητή (αυτά θ' αλλάξουν, προφανώς, μόλις ο κύριος Μάρεϊ πάει στο box του), που πριν από μερικούς μήνες ανακοινώνοτας την αποχώρησή του από την ενεργό δράση είχε γράψει, σε χιουμοριστικό πλαίσιο φυσικά, «Ποτέ μου δε μου άρεσε το τένις».

Πώς μπορεί να περιγραφεί αυτή η συνεργασία; Μάλλον η μόνη λύση είναι η ατάκα του Σπύρου στους Απαράδεκτους: «Τι έγινε ρε παιδιά;».

Δείτε παρακάτω, αφού πρώτα πάρετε τ' απαραίτητα μέτρα προστασίας, τη στιγμή της πυροδότησης της βόμβας: