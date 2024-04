Αποσύρθηκε λόγω τραυματισμού ο Αλκαράθ

Ο νεαρός Ισπανός ταξίδεψε στο Πριγκιπάτο και έκανε ό,τι μπορούσε για να αγωνιστεί στο πρώτο χωμάτινο Masters της σεζόν, όμως δε νιώθει 100% έτοιμος και αναγκαστικά θα στρέψει τώρα το βλέμμα του στη Βαρκελώνη (15-21/4), όπου υπερασπίζεται τον τίτλο.

Τη θέση του στο ταμπλό παίρνει ο Ιταλός lucky loser Λορέντζο Σονέγκο, που έχει μπάι για τον δεύτερο γύρο και θα βρει εκεί τον Φίλιξ Οζέ Αλιασίμ.

I have been working in Monte Carlo and trying to recover until the last minute from an injured pronator teres in my right arm, but it was not possible and I cannot play! 🥲 I was really looking forward to playing... See you next year! @ROLEXMCMASTERS @atptour pic.twitter.com/hQ8ANcAxPI