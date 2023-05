Επιβίωσε ο... σόουμαν Μεντβέντεφ (vids)

Είχε τις... γνωστές κόντρες του με το κοινό, έχασε πανηγυρικά το πρώτο σετ και βρέθηκε με την πλάτη στον τοίχο στο τρίτο, όμως ο 27χρονος Ρώσος (Νο.3) κατάφερε να επικρατήσει τελικά του νεαρού συμπατριώτη του (Νο.96) με 4-6, 6-1, 7-5 σε 2 ώρες και 42 λεπτά. Όλα αυτά σε μια επιφάνεια που δεν... αγαπάει ιδιαίτερα!

Θα περιμένει στον τέταρτο γύρο τον νικητή του αγώνα ανάμεσα στον Ασλάν Καράτσεφ και τον Άλεξ Ντε Μινόρ, βλέποντας στο... βάθος τον Στέφανο Τσιτσιπά, με τον οποίο μπορεί να συναντηθεί στα ημιτελικά.

Θα μπορούσε, πάντως, να είχε δει πρόωρα την έξοδο της διοργάνωσης, καθώς ήταν πίσω με 2-4 στον τρίτο σετ, ενώ ο αντίπαλός του (που δεν είχε χάσει σετ μέχρι σήμερα) είχε και τριπλό μπρέικ πόιντ στο 3-4. Κατάφερε, ωστόσο, να... επιβιώσει και να πάρει τη σπουδαία πρόκριση, διατηρώντας το τέλειο ρεκόρ που έχει φέτος σε καθοριστικά σετ (8-0).

Ήταν η 300η νίκη της καριέρας του και θα είναι η πρώτη φορά που αγωνιστεί στον τέταρτο γύρο της χωμάτινης διοργάνωσης.

Δεν παρέλειψε, βέβαια, κατά τη διάρκεια του αγώνα να δώσει και το συνηθισμένο σόου του όταν ένιωσε ότι η εξέδρα υποστήριζε τον Σεβτσένκο! Δείτε τι εννοούμε...

The pass. The bow. To set up match point...@DaniilMedwed is one of a kind 🕺#MMOpen pic.twitter.com/Go1RhlXOw0