Συνεχίζει δυνατά ο Μεντβέντεφ (vid)

Εξαιρετικός για άλλη μια φορά ο 26χρονος Ρώσος (Νο.8 στον κόσμο), επικράτησε του 33χρονου Αυστραλού (Νο.140) με 7-5, 6-2, 6-2 σε 2 ώρες και 19 λεπτά και πέρασε στον τρίτο γύρο της Μελβούρνης για πέμπτη διαδοχική χρονιά.

Φιναλίστ του 2021 και το 2022 ο Ντανίλ, φιλοδοξεί φέτος να κάνει το βήμα παραπάνω και σήμερα έφυγε ένα μεγάλο εμπόδιο από τον δρόμο του: ο Ράφα Ναδάλ, τον οποίο λογικά θα συναντούσε στα προημιτελικά.

Έτσι όπως έχουν εξελιχθεί τώρα τα πράγματα, ενδέχεται να αναμετρηθεί στα ημιτελικά της διοργάνωσης για τρίτη σερί χρονιά με τον Στέφανο Τσιτσιπά. Είναι, πάντως, νωρίς ακόμα να συζητάμε για αυτό το ενδεχόμενο...

Για την ώρα, ο Μεντβέντεφ συγκεντρώνεται στον επόμενο αντίπαλό του, που θα προκύψει από τον αγώνα ανάμεσα στον Σεμπ Κόρντα και τον Γιοσούκε Γουατανούκι.

