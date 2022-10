Τρίτος σερί τίτλος για Αλιασίμ! (vids)

Σε εξαιρετική κατάσταση ο 22χρονος Καναδός, Νο.9 στον κόσμο, υπέταξε τον νεαρό Δανό (No.25) με 6-3, 7-5 σε 1 ώρα και 39 λεπτά και κατέκτησε το τρίτο του διαδοχικό τρόπαιο!

Έχει τώρα 13 σερί νίκες και είναι πολύ κοντά στην πρώτη του συμμετοχή στο ATP Finals, καθώς με την πορεία του στην Ελβετία ανεβαίνει στο Νο.6 του Race. Όλα, πάντως, θα κριθούν στο Masters του Παρισιού, με δύο θέσεις να είναι ακόμα ανοιχτές.

Ο Φίλιξ ξεκίνησε τη σεζόν με 0/8 σε τελικούς, όμως φέτος έχει καταφέρει να φύγει με τον τίτλο από το Ρότερνταμ (ATP 500), τη Φλωρεντία (ATP 250), την Αμβέρσα (ATP 250) και, βέβαια, τη Βασιλεία (ATP 500). Με τα τέσσερά του τρόπαια, ανέβηκε στη δεύτερη θέση της λίστας για το 2022, «πιάνοντας» τους Νόβακ Τζόκοβιτς, Ράφα Ναδάλ και Αντρέι Ρούμπλεφ.

O 19χρονος Ρούνε, από την πλευρά του, που μετρούσε 9 σερί νίκες αφού κατέκτησε τον τίτλο στη Στοκχόλμη, μπορεί να μην κατάφερε να κερδίσει το δεύτερο σερί τουρνουά, όμως θα κάνει την πρώτη του είσοδο στο Top 20 (No.18).

FAA RISING 📈



The moment @felixtennis captured the #SwissIndoorsBasel title & his 13th consecutive win! pic.twitter.com/shaE8mKife