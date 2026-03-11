Κέλντ Μπόρντινγκαρντ: Από 10άρι στον Πανιώνιο, πρόσωπο-κλειδί στη Λεβερκούζεν!

Το SDNA γράφει για τον παλαίμαχο Δανό μέσο Κέλντ Μπόρντινγκαρντ, ο οποίος διαδραματίζει σημαίνοντα ρόλο στη Μπάγερ Λεβερκούζεν ως τεχνικός σύμβουλος. Ο άλλοτε άσος των «Κυανέρυθρων» επισκέφθηκε μάλιστα πρόσφατα το γήπεδο της Νέας Σμύρνης και θυμήθηκε τα παλιά!

Ο Κέλντ Μπόρντινγκαρντ, ο οποίος αγωνίστηκε για μία σεζόν στον Πανιώνιο τη σεζόν 1988/89 και έχει περάσει από τον πάγκο της Εθνικής Ελπίδων της Δανίας, προσελήφθη από την Μπάγερ Λεβερκούζεν το Μάρτιο του 2021 ως επικεφαλής για την εκπαίδευση και την ανάπτυξη των προπονητών στην ακαδημία και το Performance Centre του συλλόγου.

Ο Μπόρντινγκαρντ έχει την ευθύνη για τη λειτουργία και το περιεχόμενο της εκπαιδευτικής δομής της Λεβερκούζεν, με στόχο τη συνεχή βελτίωση των μεθόδων προπόνησης, περιλαμβάνοντας όλες τις ομάδες κάτω των 19 ετών των «Ασπιρίνων».

Η φιλοσοφία πίσω από αυτή την πρωτοβουλία βασίζεται στην πεποίθηση ότι για να αναδειχθούν ταλέντα υψηλού επιπέδου χρειάζονται όχι μόνο άρτιες προπονητικές εγκαταστάσεις αλλά και κορυφαίοι προπονητές με σύγχρονες μεθόδους προπόνησης. Σε αυτό το πλαίσιο, ο 63χρονος πρώην διεθνής, Κελντ Μπόρντινγκαρντ συνεργάζεται στενά με τη διοίκηση και τους υπεύθυνους των τμημάτων υποδομής για να εναρμονίσει τη δουλειά των προπονητών με τη στρατηγική και τη φιλοσοφία του συλλόγου.

Από τα επίσημα κανάλια της Λεβερκούζεν τονίζεται ότι ο ρόλος του δεν περιορίζεται στο προπονητικό κομμάτι των νεαρών παικτών, αλλά στη συνολική εκπαίδευση και εξέλιξη των προπονητών, ώστε το ίδιο το σύστημα και η μέθοδος προπόνησης να ανταποκρίνονται στις υψηλές απαιτήσεις του επαγγελματικού ποδοσφαίρου



Παράλληλα, το άλλοτε 10άρι του Πανιωνίου, λόγω της εμπειρίας του και της στενής συνεργασίας με τον αθλητικό διευθυντή Σίμον Ρόλφες, εμπλέκεται και σε μεσοπρόθεσμες στρατηγικές αποφάσεις της Μπάγερ Λεβερκούζεν, όπως η αξιολόγηση προπονητών πρώτης ομάδας, ενώ η άποψή του έχει βαρύτητα σε αλλαγές στο προπονητικό τιμ.

Συνολικά, το έργο του Μπόρντινγκαρντ στη Λεβερκούζεν περιλαμβάνει ανάπτυξη και βελτίωση της προπονητικής κουλτούρας, διαμόρφωση κοινής φιλοσοφίας μεταξύ όλων των ηλικιακών ομάδων, και ενίσχυση της συνολικής εκπαίδευσης και μεθοδολογίας με στόχο τη μακροπρόθεσμη επιτυχία τόσο στις υποδομές όσο και στην πρώτη ομάδα.

Μάλιστα, πρόσφατα, στο περιθώριο της αναμέτρησης του Ολυμπιακού με τη Λεβερκούζεν, επισκέφθηκε το γήπεδο της Νέας Σμύρνης και θυμήθηκε τα παλιά.