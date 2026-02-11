Με τη Λειψία η Μπάγερν στο Κύπελλο, χωρίς νίκη στο «Σέλτικ Παρκ» η Λίβινγκστον

Το τελευταίο εισιτήριο για τα ημιτελικά του Κυπέλλου Γερμανίας θα κριθεί σήμερα ανάμεσα στην Μπάγερν και τη Λειψία. Στην Πρέμιερ Σκωτίας, η Σέλτικ θα επιδιώξει να παραμείνει κοντά στην κορυφή και η ουραγός Λίβινγκστον μοιάζει εύκολος στόχος.

Στο 4-2-0 ο απολογισμός της Μπάγερν στα 6 τελευταία παιχνίδια της με τη Λειψία, ανεξαρτήτως έδρας. Στις δύο φετινές μονομαχίες τους για το πρωτάθλημα, οι Βαυαροί επικράτησαν 6-0 στο Μόναχο και 5-1 στην Λειψία.

Νοκ άουτ παιχνίδι με παράταση και, αν χρειαστεί, πέναλτι. Με δύο γκολ του Κέιν και τρία του Κολομβιανού Ντίαζ, η Μπάγερν νίκησε με 5-1 στο «Αλιάντς» την 3η στην κατάταξη Χόφενχαϊμ, η οποία είχε ισοφαρίσει στο 35’. Στο +6 η Μπάγερν από τη δεύτερη Ντόρτμουντ, έχοντας σημειώσει 79 γκολ σε 21 αγωνιστικές, που μεταφράζονται σε 3,7 γκολ μέσο όρο ανά ματς. Η Λειψία έρχεται επίσης από τρίποντο, 2-1 εκτός έδρας την Κολωνία, με δύο τέρματα του Αυστριακού Μπάουμγκαρτνερ. Βρίσκεται σταθερά στην πρώτη τετράδα της λίγκας και εμφανίζεται προσεκτική στην άμυνα, εκτός από όταν αγωνίζεται με την Μπάγερν, στην ποιότητα της οποίας δεν μπόρεσε να βρει απάντηση. Εξακολουθεί να λείπει ο φορ Ουνεντραόγκο (4 γκολ). Με τη Λειψία να έχει σκοράρει στα 10 πιο πρόσφατα παιχνίδια της σε όλες τις διοργανώσεις, το γκολ/γκολ προσφέρεται μόλις στο 1,40. Η φιλοξενούμενη θα προσπαθήσει να αμυνθεί πιο αποτελεσματικά κόντρα στην φαβορί Μπάγερν, με το combo 1&U 4,5 γκολ να καλύπτει πολλά πιθανά σκορ και να βρίσκεται σε ικανοποιητική απόδοση.

Την παράταση χρειάστηκε η Σέλτικ στο εντός έδρας παιχνίδι με την Νταντί το Σάββατο για να προκριθεί στα προημιτελικά του Κυπέλλου Σκωτίας, εκεί όπου θα αντιμετωπίσει τη Ρέιντζερς. Η ομάδα του Μάρτιν Ο’Νιλ ισοφάρισε στο έβδομο λεπτό των καθυστερήσεων το γκολ που είχε δεχτεί στο 49’, με το 2-1 να έρχεται στο 2ο λεπτό του έξτρα μισαώρου. Μετράει 10 σερί επιτυχίες επί της Λίβινγκστον, οι 7 από αυτές από το πρώτο ημίχρονο και οι 8 σημειώνοντας από τρία γκολ και πάνω. Η φιλοξενούμενη βρέθηκε να χάνει 0-2 στο 25’ από τη Φόλκερκ. Μείωσε στο ξεκίνημα του β’ μέρους, χωρίς ωστόσο να φτάσει στην ισοφάριση. Αγνοεί τη νίκη από τις 9 Αυγούστου, έχοντας έκτοτε 17 ήττες και 8 ισοπαλίες. Βρίσκεται στην τελευταία θέση της Πρέμιερ, με μόλις μία νίκη σε 25 ματς. Σκόραρε πάντως στους 5/6 τελευταίους αγώνες της, όπως και στις 11/21 παρουσίες της στο «Σέλτικ Παρκ».

Η Σέλτικ δεν έχει χάσει εντός έδρας από τη Λίβινκστον (18-3-0), η οποία πάντως είναι συνεπής με το σκοράρισμα το τελευταίο διάστημα. Πριν από ενάμιση μήνα άλλωστε σημείωσε δύο γκολ κόντρα στους πρωταθλητές.

929. ΜΠΑΓΕΡΝ - ΛΕΙΨΙΑ 1&U 4,5 2,27

932. ΣΕΛΤΙΚ - ΛΙΒΙΝΓΚΣΤΟΝ 1&G 2,65

