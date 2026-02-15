Η Μαρινάκου κατέρριψε στην Βαρκελώνη το Πανελλήνιο ρεκόρ στον Ημιμαραθώνιο

Η Αναστασία Μαρινάκου πέτυχε σπουδαία επίδοση, καταρρίπτοντας το πανελλήνιο ρεκόρ στον Ημιμαραθώνιο με επίδοση 1:11.37, στον αγώνα που έγινε σήμερα (15/2) στην Βαρκελώνη. Το προηγούμενο ρεκόρ (1:11.52) κατείχε η Ουρανία Ρεμπούλη από το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Στίβου 2016 στο Άμστερνταμ.

Η Ελληνίδα πρωταθλήτρια, που προπονείται με το Σταύρο Καρρέ, ακολούθησε πιστά τον αγωνιστικό της σχεδιασμό. Κράτησε σταθερό ρυθμό στο μεγαλύτερο μέρος της διαδρομής και επιτάχυνε μετά το 18ο χιλιόμετρο, φτάνοντας στον στόχο που είχε θέσει εξαρχής.

Αξίζει να σημειωθεί ότι το προηγούμενο ατομικό της ρεκόρ στην απόσταση ήταν 1:14.16, γεγονός που αναδεικνύει το μέγεθος της βελτίωσής της.

Οι καιρικές συνθήκες στην Βαρκελώνη ήταν ιδανικές, συμβάλλοντας στις καλές επιδόσεις των συμμετεχόντων.

Επόμενος σταθμός για τη Μαρινάκου είναι ο Ημιμαραθώνιος της Αθήνας (8/3), όπου θα επιδιώξει την νίκη αλλά και μια ακόμη κορυφαία επίδοση, καθώς συνεχίζει την προετοιμασία της για την μετάβασή της στο αγώνισμα του Μαραθωνίου.