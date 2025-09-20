Η Άννα Χολ από τις ΗΠΑ νικήτρια στο έπταθλο

Η αποχώρηση της Ναφισάτου Τιάμ, που έτσι κι αλλιώς δεν ήταν σε καλή κατάσταση, άνοιξε το δρόμο στην Άννα Χολ να στεφθεί για πρώτη φορά στην καριέρα της πρωταθλήτρια κόσμου στο έπταθλο.

Η Αμερικανίδα αθλήτρια, η οποία ήταν δεύτερη το 2023 στη Βουδαπέστη και τρίτη το 2022 στο Γιουζτίν, κυριάρχησε από το ξεκίνημα του επίπονου διήμερου αγωνίσματος και έφτασε στη νίκη, συγκεντρώνοντας 6.888 βαθμούς στο σύνολο.

Η έκπληξη προήλθε από την Ιρλανδή Κέιτ Ο΄Κόνορ, η οποία εξασφάλισε το ασημένιο μετάλλιο με ατομικό και εθνικό ρεκόρ (6.714β.), ενώ υπήρξε το εξαιρετικά σπάνιο φαινόμενο δύο αθλητριών που συγκέντρωσαν ακριβώς τους ίδιους βαθμούς (6.581) και μοιράστηκαν το τρίτο σκαλί του βάθρου: ήταν η κάτοχος του τίτλου και «ασημένια» Ολυμπιονίκης του Παρισιού, Καταρίνα Τζόνσον-Τόμπσον από τη Μεγάλη Βρετανία, και η Ταλίγια Μπρουκς από τις ΗΠΑ.