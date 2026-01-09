Για παραπλάνηση και ανακρίβειες κατηγορείται ο Μαριόλης από τον Σύνδεσμο Προπονητών

Το διοικητικό Συμβούλιο του Συνδέσμου Προπονητών Πυγμαχίας δεν άφησε αναπάντητη την ανακοίνωση Μαριόλη, κάνοντας λόγο για παραπλάνηση και ανακρίβειες με μόνο στόχο τη δημιουργία εντυπώσεων.

Ανακοίνωση απάντηση του Διοικητικού Συμβουλίου του Συνδέσμου Προπονητών Πυγμαχίας στην ανακοίνωση Μαριόλη: «Το Διοικητικό Συμβούλιο του Συνδέσμου Προπονητών Πυγμαχίας, με αφορμή πρόσφατο δημοσίευμα και δημόσιες τοποθετήσεις του κ. Χαρίλαου Μαριόλη, υποχρεούται να τοποθετηθεί προκειμένου να αποτραπεί η διασπορά ανακριβών και παραπλανητικών εντυπώσεων στον χώρο της ελληνικής πυγμαχίας. 1⁰.

Ο κ. Χαρίλαος Μαριόλης έχει εκπέσει από το αξίωμα του Προέδρου της Ελληνικής Ομοσπονδίας Πυγμαχίας από τον Αύγουστο του 2025, κατόπιν διαπιστωτικής πράξης έκπτωσης, η οποία εκδόθηκε από την Ελληνική Ομοσπονδία Πυγμαχίας και επικυρώθηκε από τη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού, λόγω ύπαρξης τελεσίδικης καταδικαστικής απόφασης εις βάρος του. 2⁰.

Κατά τον χρόνο που έλαβαν χώρα οι εκλογές της Παγκόσμιας Ομοσπονδίας Πυγμαχίας (World Boxing), τον Νοέμβριο του 2025 στη Ρώμη, η Ελληνική Ομοσπονδία Πυγμαχίας δεν διέθετε πλήρη ιδιότητα μέλους, γεγονός που καθιστά οποιονδήποτε ισχυρισμό περί δήθεν στέρησης δικαιώματος εκπροσώπησης θεσμικά αβάσιμο και αντικειμενικά αναληθή.

Η πλήρης ιδιότητα μέλους της Ελληνικής Ομοσπονδίας Πυγμαχίας στη World Boxing αποκτήθηκε μετά την ολοκλήρωση των ανωτέρω εκλογών, γεγονός που προκύπτει από τα επίσημα στοιχεία της διεθνούς ομοσπονδίας. Το Διοικητικό Συμβούλιο του Συνδέσμου Προπονητών Πυγμαχίας θεωρεί υποχρέωσή του να συμβάλλει στη διατήρηση κλίματος διαφάνειας, θεσμικής τάξης και υπεύθυνης ενημέρωσης στον χώρο της ελληνικής πυγμαχίας.

Η δημόσια συζήτηση για ζητήματα που αφορούν στο άθλημα οφείλει να βασίζεται σε πραγματικά στοιχεία και όχι σε ερμηνείες που ενδέχεται να δημιουργούν εσφαλμένες εντυπώσεις στα σωματεία, στους αθλητές και στους φορείς της αθλητικής διοίκησης. Το Διοικητικό Συμβούλιο του Συνδέσμου Προπονητών Πυγμαχίας».